Az elmúlt napok esőzései némi fellélegzést hoztak a Velencei-tónak, ugyanakkor a legfrissebb adatok szerint az agárdi vízmérce mindössze 15 centimétert mutat, ami több mint egy méterrel marad el a novemberben megszokott értéktől – írja a 24.hu.

A Charles ciklon hatására több centiméterrel emelkedett a vízszint, ami különösen biztató fejlemény az október elején tapasztalt rendkívüli mélypont után. A javulás azonban egyelőre csak mérsékelt, a tó vízhiánya továbbra is súlyos.

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a ciklon 57 milliméter csapadékot hozott a Velencei-tó vízgyűjtő területére.

A tó vízállása az esőzések előtt mindössze 6 centiméter volt, majd néhány nap alatt 13 centiméterre emelkedett.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság mérési adatain alapján november 19-én délután a Velencei-tó vízállása jelenleg 15 centiméter. Bár az elmúlt napokban emelkedett a vízszint, a helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy

a korábbi 30 év adatai alapján a novemberben megszokott vízállás 127 centiméter körül alakul. A jelenlegi vízszint tehát mintegy 113 centiméterrel alacsonyabb a novemberi jellemző értéknél.

A Víz Most adatai alapján a tó vízállása még az 1996 és 2025 közötti időszak legalacsonyabb novemberi szintjétől is jelentősen elmarad. A vizsgált időszak novemberi minimuma 56 centiméter volt, vagyis a mostani érték ennél is 42 centiméterrel alacsonyabb.

A vízügyi igazgatóság szerint már 6 centiméteres vízszint-emelkedés is mintegy 1 millió 750 ezer köbméter víztöbbletet jelent a Velencei-tóban. Ez önmagában is jelentős mennyiség, a csapadék azonban nem egyformán hasznosult a vízgyűjtő területen. Ugyanakkor még 27 millió köbméter hiányzik a tóból.