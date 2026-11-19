Az őslakosok hétfőn többször is mutatkoztak Tawari falunál az észak-brazíliai Maranhao államban. A térségben a hatóságnak is van egy képviseletük.

A Survival International civil szervezet által közzé tett felvételen mintegy 20 őslakos – többnyire meztelen férfiak, nők és gyermekek – voltak láthatók az esőerdő peremén. Többen nyakláncot viseltek, illetve egyeseknél hosszú lándzsák is voltak.

A Globo brazil televízió szerint legalább ötven éve nem volt példa ilyen találkozóra a régióban, tekintettel arra, hogy a Funai egy közleményében „észlelésekről és közeledésekről" beszélt.

Egyelőre nem világos, mi késztethette az őslakosokat arra, hogy elhagyják az elszigeteltséget. Az Amazonas-vidék őslakosainak megélhetését mindazonáltal fenyegeti az erdőirtás, az illegális bányászat, a mezőgazdasági területek növelése és a behurcolt betegségek is. Az awák vadászó-gyűjtögető életmódot folytatnak.

A Survival International szerint az awák élelmet kértek a falusiaktól, akik jamszgyökeret adtak nekik. Az awák a találkozót követően visszatértek az erdőbe. „Ez egy aggasztó jele annak, hogy komoly veszélybe sodorja az elszigetelt őslakos népeket a folytatódó erdőirtás” – közölte Caroline Pearce, a szervezet vezetője.

A Funai szerint az awákat folyamatosan megfigyelés alatt tartják. A hatóság felhívta a figyelmet arra is, hogy az elszigetelt népcsoportok bizonyos fertőző kórokozókkal való korlátozott érintkezése miatt a fertőzésveszély magas. Jelenleg az a legfontosabb, hogy biztosítsák az awák életének, egészségének és autonómiájának védelmét, valamint tiszteletben tartsák önrendelkezési jogukat – tették hozzá.