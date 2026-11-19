2027. március 19-ig meghosszabbította az amerikai Pénzügyminisztérium Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) Magyarország mentességét az orosz kőolaj- és földgáz vásárlását sújtó szankciók alól. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a keddi bejelentéssel kapcsolatban közölte: tárgyalnak az amerikai mentesség további meghosszabbításának lehetőségéről.

Mindennek hátterében a Gazprombank elleni amerikai szankciók állnak. Mint ismert, az orosz bankra már 2014-től, majd az ukrajnai háború 2022-es kitörése után is kiszabtak enyhébb, elsősorban tőkepiaci forrásbevonást korlátozó amerikai szankciókat, de a teljes pénzügyi blokád alól az európai gázfizetések zavartalansága érdekében 2024 novemberéig mentesült. Ekkortól azonban már olyan amerikai szankciók vonatkoztak rá (például befagyasztották a pénzintézet amerikai érdekeltségeit, megtiltották a vele való tranzakciókat), amelyek által például

az is ellehetetlenült volna, hogy a magyar MVM fizessen az Oroszországból vásárolt földgázért.

„Jeleztük ezt a problémát az amerikai fél felé, és ilyenkor az az eljárás, hogy az amerikaiak határozott vagy határozatlan időre mentességet adnak. Ezt dedikáltan az MVM kapta, hogy az ügyleteket kifizethesse az oroszok felé. Ha ez nem történt volna meg, akkor kellett volna egyrészt keresni valamilyen más, sokadrangú megoldást, például Kínán keresztül esetleg kifizetni valahogy a gáz ellenértékét az oroszoknak, de még így is azt kockáztatta volna meg az MVM, hogy az amerikai szankciós hatóságok eljárás alá vonják. És ez egy nagyon magas kockázat, ezt általában nem szokták vállalni a cégek” – mondta az InfoRádióban Deák András György energiapiaci elemző.

Hozzátette: önmagában a kifizetést ma már végre lehet hajtani más fizetési csatornákon keresztül, például Kínának is van egy olyan alternatív, a nyugatitól elkülönülő fizetési rendszere, amin keresztül ezt meg tudja tenni az MVM. A gond az, hogy ha ezért kitiltják a magyar energiacéget mindennemű amerikai piaci tevékenységből, az majdnem biztos, hogy

érinti a cég reputációját, és Európában sem fog tudni normálisan hiteleket felvenni, normál üzleteket kötni.

Az uniós menetrend szerint 2027 őszén a hosszú távú szerződések alapján érkező orosz vezetékes gáz vásárlását is le kell állítani. Az alternatív, érdemi mennyiséget biztosítani képes forrásokkal kapcsolatban Deák András György kiemelte: „van egy költségsorrend arra, hogy mi lenne a legjobb és mi a legolcsóbb alternatíva. Ennek a legelején két betáplálási pont szerepel. Egyrészt a román gáz, amennyiben a fekete-tengeri termelés elindul, és úgy tűnik, hogy jövő évben ez megkezdődik.

Ebből amennyit bírunk, valószínűleg be fogunk próbálni hozni az országba. Ez többé-kevésbé fedheti a hosszú távú orosz szerződés volumenét.

Valamivel kevesebb, de nagyjából ugyanannyi tud lenni. A másik viszonylag olcsó betáplálási forrás az adriai LNG-import. Ez kicsit drágább, mint a román, fejleszteni is akarjuk, de távlatilag azt lehet mondani, hogy a román és az adriai betáplálás valószínűleg fedezi a teljes magyar igényt” – mondta az energiapiaci elemző az InfoRádióban.

Beszélt arról is, hogy a román és a horvát betáplálás csak pár euróval drágább, mint a mostani megoldások.

A cikk alapjául szolgáló interjút Janovitz Bálint készítette.