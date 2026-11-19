Mauricio Pochettinónak ez lesz az első mérkőzése a csapat élén. Vasárnap, az Anfield Roadon az argentin szakember azt várja játékosaitól, hogy ne hátráljanak meg, és határozott, lendületes kezdéssel lépjenek pályára.

A United jelenleg a 18. helyen áll a Premier League-ben, míg a Liverpool a negyedik, ám a vezetőedző nem fogad el semmilyen idegeskedést. Pochettino támadó szellemű futballjáról ismert, és ezt a filozófiát szeretné meghonosítani, bár érkezése után mindössze három napja van arra, hogy a játékosokkal dolgozzon.

„Azzal a szándékkal utazunk az Anfieldre, hogy nyerjünk, bátrak legyünk, és igazi Manchester Unitedként lépjünk pályára” – nyilatkozta Pochettino a klub honlapjának. „A történelmünk önmagáért beszél, és pontosan tudjuk, mit várnak el tőlünk a Manchester Unitednél – mi magunk is ezt várjuk el. Bátornak kell lennünk, kezdeményező szerepet kell vállalnunk, félelem nélkül kell pályára lépnünk, és fel kell vennünk a versenyt egy olyan kiváló csapattal, mint a Liverpool.”

Pochettino szerdán érkezett Manchesterbe, miután még levezényelte utolsó mérkőzését az Egyesült Államok válogatottjának élén Haiti ellen. Megtekintette az edzőközpontot, valamint megbeszéléseket folytatott a szakmai stáb vezető tagjaival és azokkal a játékosokkal, akik nem kaptak meghívót válogatottjukba. Pochettino stábjának tagjai már a hét korábbi szakaszában munkához láttak, hogy új lendületet adjanak az együttesnek, amely eddig mindössze egy bajnoki győzelmet aratott.

„Apránként, lépésről lépésre kell haladnunk” – mondta Pochettino. – „Nem rohanhatunk túl gyorsan, ugyanakkor foglalkoznunk kell a legfontosabb feladatokkal is, hogy felépíthessünk valamit.”

Kiemelte, mennyire fontos, hogy ő és stábja alkalmazkodjanak a klub kultúrájához. „A klub történelmének ismeretében – és mivel mindannyian különbözőek vagyunk – közösen kell kialakítanunk egy olyan kultúrát és filozófiát, amely tiszteletben tartja a klub identitását és múltját. Mindeközben pedig eredményeket is kell elérnünk. Ha nincs eredmény, a felelősség az enyém.”

Pochettino mindig is vágyott a United kispadjára, és nagy tisztelője Sir Alex Fergusonnak, akit „a történelem legjobb edzőjének” tart. Amióta a skót szakember 2013-ban visszavonult, a Unitednek nem sikerült megismételnie korábbi sikereit, ám Pochettino szerint a lényeg „a klubban rejlő potenciál”. Az elmúlt 13 évben a múltbeli sikerek súlya sokszor inkább hátráltatta az egyéneket.

„A játékosoknak ki kell bontakoztatniuk a tehetségüket” – mondta Pochettino. – „Olyan környezetet és hátteret kell biztosítanunk számukra, amelyben képesek jól teljesíteni. Ez a legfontosabb, ez most a legfőbb prioritásunk: dolgozni velük, és levenni róluk a terhet. A nyomásnak és a felelősségnek energiát kell adnia. Ha nem így van, akkor elviselhetetlenül nehézzé válik a vállunkra nehezedő teher. Amikor valaki igazán eggyé válik a játékkal – a tehetségén keresztül –, akkor szabadságot és örömöt érez; ilyenkor a csapattársaiért, a családjáért, a klubjáért és a szurkolókért játszik.”

Optimistán hozzátette: „A klub erejével és a szurkolók támogatásával biztos vagyok benne, hogy eljutunk oda, ahová a teljesítményünk alapján tartozunk.”

A United csütörtökön 18,1 millió fontos negyedéves nettó veszteségről számolt be, szemben az előző év azonos időszakában mért 6,6 millió fontos veszteséggel. A szeptember végéig tartó három hónapban a bevétel 4 százalékkal, 146 millió fontra emelkedett.