A szerda éjszaka létrejött megállapodás célja, hogy a globális energiapiaci bizonytalanságok közepette nagyobb rugalmasságot biztosítson a tagállamoknak és az energiapiaci szereplőknek, miközben az Európai Unió továbbra is elkötelezett marad a metánkibocsátás csökkentésére vonatkozó éghajlatvédelmi célkitűzései mellett.

A megállapodás értelmében a földgáz, kőolaj, és szénimportőrökre vonatkozó kibocsátásmérési, jelentéstételi és ellenőrzési kötelezettségek 2027. január 1. helyett 2029. január 1-jén lépnek alkalmazásba. Az importőrök és az uniós termelők metánintenzitásra vonatkozó jelentéstételi kötelezettségének alkalmazását pedig 2028. augusztus 5-ről 2030. augusztus 5-re halasztják.

Az uniós intézmények szerint a halasztásra azért van szükség, hogy a harmadik országok, a tagállamok, valamint a termelők, importőrök és kereskedők elegendő időt kapjanak a szabályok teljesítéséhez szükséges eszközök és ellenőrzési rendszerek kialakítására.

A megállapodás értelmében az Európai Bizottságnak 2028. január 1-jéig felül kell vizsgálnia a metánkibocsátási rendelet végrehajtását, különös tekintettel a kibocsátások mérésére, jelentésére és ellenőrzésére vonatkozó szabályok hatékonyságára, valamint az importált fosszilis energiahordozókhoz kapcsolódó metánkibocsátás csökkentésére. A felülvizsgálat során azt is értékelni kell, hogy rendelkezésre áll-e elegendő független ellenőrző szervezet, illetve milyen hatással lehetnek az előírások az energiaellátás biztonságára.

Az ideiglenes megállapodást még hivatalosan jóvá kell hagynia az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

A módosított rendelet várhatóan az év vége előtt hatályba lép.

A 2024 augusztusa óta hatályos uniós metánkibocsátási rendelet célja az energiaágazat metánkibocsátásának mérséklése, ami magában foglalja az importált fosszilis energiahordozókhoz kapcsolódó kibocsátásokat is. A metán erőteljes üvegházhatású gáz, amely a globális felmelegedés mintegy 30 százalékáért felelős.