Közös nyilatkozatban rögzítette a nemzetközi biztonság és a stratégiai stabilitás megőrzése iránti elkötelezettségét Kína, Oroszország és az Egyesült Államok vezetője csütörtökön Sencsenben. Mintegy másfél órán át tárgyalt Hszi Csin-ping kínai, Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcsán.

Csiki Varga Tamás, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője az InfoRádióban az azóta nyilvánosságra került információkkal kapcsolatban elmondta: Moszkva célja az lehetett, hogy energiastabilitást érjen el, de nem tudni, hogy ebben született-e előrelépés.

Amiről viszont lehet tudni, hogy józanságról tesz tanúságot annak kommunikálása, hogy senki nem érdekelt nukleáris háborúban. Ezzel együtt az elemző figyelmeztetett, hogy a biztonság irányába lépések nem történtek, konkrét megállapodás nem született, csak alapelvek fogalmazódtak meg. Csiki Varga Tamás szerint Irán vonatkozásában is lehet pozitívumként értelmezni a megfogalmazott üzeneteket, de közös nyomásgyakorlás Irán felé szintén nem körvonalazódik az elhangzottak alapján.

Fontosnak nevezte tehát, hogy ilyen találkozók vannak, de azt gondolja, elsődlegesen diplomáciai és kommunikációs jellegű siker az, hogy a felek összeültek, érdekegyezés továbbra sem áll fenn.

Hogy a világpolitika számára milyen pozitív üzenete lehet magának a találkozónak, arról elmondta: a Jalta II „világfelosztásos” narratívát a maga részéről nem osztja, az érdekszférákkal kapcsolatban pedig meg kell majd nézni, milyen lesz a találkozó utóélete, különösen Amerika részéről.

Vlagyimir Putyin volt az egyetlen, aki a találkozó után azonnal a sajtó elé állt, ami az Ukrajna területén zajló háború fényében volt érdekes. Erről az elemző elmondta: ma már minden érdekelt jól látja, hogy érdemes megállapodni, de elemzőként azt látja reálisnak, hogy

2027 első felében történhet bármilyen előrelépés,

mégpedig azért, mert Ukrajna és Európa olyan orosz feltételekkel találkozik, amelyeket „nem egyszerű lenyelni”.

Beszélt még arról is, hogy Kína számára fontos volt, hogy „az egyik nagyként” jelenjen meg Hszi Csin-ping, mégpedig olyan módon, hogy odahaza domináns félként tűnhessen fel házigazda lévén.

Európa eközben az Ukrajna területén zajló háború lezárásának körülményeiről cserél eszmét, az Ukrajnát támogató csoport is találkozott az elmúlt napokban; összességében Csiki Varga Tamás szerint nem előnyös, hogy Ukrajna sorsáról Európa kihagyásával tárgyalnak a nagyhatalmak, az eredményeket az öreg kontinens részvételével kell elérni az elemző szerint.

A cikk Németh Andrea interjúja alapján készült.