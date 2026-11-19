„Lezárjuk a 35 évre kötött, túlárazott szerződést, amellyel 21 ezer milliárd forintot spórolunk meg a magyar államnak. 2027 áprilisától az autópályák üzemeltetése visszakerül a Magyar Közúthoz!” – írta Vitézy Dávid.

A Magyar Közlönyben meg is jelentek a változások.

A miniszter bejegyzéshez kapcsolt videóban elmondta:

döntött a kormány, a határozat megjelent, és aláírja a koncessziós szerződések közös megegyezéses megszüntetését, amellyel lezárják a 35 éves, „elképesztően túlárazott” szerződést Mészáros Lőrinc és Szijj László koncesszorával.

Mint fogalmazott, a szerződés olyan szabálytalanságokkal terhelt, hogy az elmúlt két hónap tárgyalásain a koncesszorok is belátták, nincs olyan jogi út, amellyel folytatni tudnák. Vitézy Dávid szerint így megspórolnak 21 ezer milliárd forintot, amennyi még hátravan a szerződésből. A koncesszorokkal azért kellett megállapodni, hogy rendezett legyen a lezárás, az autópályák működése folyamatos és garantált legyen, hiszen mindent, ami a működtetéshez szükséges – kollégákat, gépeket – az állam átadott annak idején Mészárosék koncesszorának, az MKIF-nek.

2027. március 31-ével a koncesszor visszaad minden kollégát, gépet, akiket annak idején megkapott az államtól, és áprilistól a magyar állam 100 százalékos tulajdonában lévő Magyar Közút veszi át a sztrádák üzemeltetését, tehát nem külföldiek, ahogy a Fidesz ezt mondogatja

– fogalmazott Vitézy Dávid, aki szerint a vita nem arról szól, hogy magyar vagy külföldi, hanem hogy háromszorosan túlárazva működtetik vagy a magyar állam működteti, „és mi a magyar állami cégnek fogjuk adni sokkal olcsóbban ezt a munkát”.

A miniszter szerint egy tekintetben az együttműködést tovább kell vinni, ezért is kellett a közös megegyezés, mert az M1-es autópályán aktív építkezés zajlik jelentős terelésekkel, forgalomkorlátozásokkal. Itt azt a kockázatot nem lehetett bevállalni, hogy lezárják a szerződést és félbemaradjon a munka.

Az állam csak úgy vonhatott volna be új kivitelezőt, hogy új tendert ír ki, ami legalább egy év, és addig nem állhat az M1-esen az építkezés.

Mint fogalmazott, nem egyszerű feladat ez a Déli Körvasútnál sem, de ott meg kellett tenni, mert az európai uniós szabálytalansági eljárás miatt nem maradt más opció. Itt is mérlegelték ezt, de a kormány úgy látta, hogy nem felvállalható kockázat, hogy az M1-es autópálya így maradjon a jelenlegi munkaterületekkel, félbehagyott munkákkal, és ott álljon akár egy évig. Tehát ebben az egy beruházásban tovább dolgozhat az MKIF egy olyan pontig, ahol a magyar állam észszerűen ki tud szállni.

Mint Vitézy Dávid mondta, az autópálya-koncesszió 99 százaléka március 31-ével lezárul, az erre vonatkozó megállapodást a következő napokban alá fogják írni a most megjelent kormánydöntés eredményeként. Vitézy Dávid szerint mindezzel

„21 ezer milliárd forintot spórolunk, és harmadáron fog ugyanilyen színvonalú szolgáltatást biztosítani a magyar állami tulajdonú cég, mint Mészáros Lőrincék”.

A miniszter szerint ez egy óriási siker, „az elmúlt 16 év messze legnagyobb és legbűnösebb koncessziójáról van szó, amit most lezárunk”, bár – mint hozzátette – még a kaszinóktól a trafikokig sok olyan koncesszió van, amit meg kell szüntetni.

Egész Európában valaha ez volt a legnagyobb autópálya-koncesszió,

Európában senki nem vállalt ekkora kockázatot és kitettséget egy irányba, de az Orbán-kormány ezt megcsinálta, hogy több tízezer milliárd forintot ki tudjon játszani Mészáros Lőrincéknek

– mondta.

„És ne tévedjünk, ha nem lenne kétharmados felhatalmazása a Tiszának, akkor könnyen beleragadhattunk volna ebbe a szerződésbe, és akkor évről évre 5-600 milliárdot fizethetnénk Mészároséknak, hiszen jogilag ezt úgy körülbástyázták. Az volt a céljuk, hogy ha meg is buknak, ez a pénzcsap folyamatosan finanszírozza ezt a gazdasági kört, Mészáros Lőrinc és Szijj László körét. Most ennek vége, szabadulunk ebből a koncesszióból, és ez egy történelmi jelentőségű előrelépés, és

az itt megspórolt ezermilliárdokat vasútfejlesztésre, a közúthálózat fejlesztésére és további állami beruházásokra tudjuk fordítani”

– mondta Vitézy Dávid.