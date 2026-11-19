A rokkantsági ellátások azonnali, életkortól független emelését követelte hat országos érdekvédelmi szervezet a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) csütörtöki közlésében.

Mint írták, a szövetségek Magyar Péter miniszterelnökhöz és az illetékes tárcák vezetőihez fordultak a kiszolgáltatott helyzetben élő fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek érdekében. A MEOSZ, az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ), az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ), a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ), a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ), valamint a Siketvakok Országos Egyesülete (SVOE) közös levélben kezdeményezi a súlyos fogyatékosságra és egészségkárosodásra tekintettel járó ellátások rendezését.

Jelezték: szakmai tapasztalataikkal készek azonnal részt venni az egyeztetéseken, hogy a döntéshozókkal közösen dolgozzák ki a fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű emberek helyzetét érdemben javító megoldásokat.

Mint közölték, a szervezetek üdvözlik a nyugdíjminimum első lépésben 120 000 forintra történő emelését, amely a 65 év feletti rokkantsági ellátásban részesülőket már érinti. Ugyanakkor

a megélhetési válság a 65 év alatti, súlyos fogyatékossággal vagy egészségkárosodással élő embereket is ugyanúgy sújtja.

Hozzátették, hogy közülük sokan jelenleg havi 100 000 forint alatti összegből kénytelenek fedezni nemcsak a mindennapi megélhetésüket, hanem a rehabilitáció, a speciális segédeszközök és a személyi segítségnyújtás magas költségeit is. Kifejtették, hogy a rokkantsági járadék jelenlegi havi 64 000 forint alatti összege még az évenkénti emelésekkel együtt sem nyújt védelmet a szegénység ellen. A támogatás vásárlóértéke drasztikusan visszaesett:

míg 1987/1988-ban a járadék a bruttó minimálbér 73,30 százalékát tette ki, addig

2026-ban ez az arány már mindössze 19,80 százalék.

A hat szövetség azt javasolja, hogy a rokkantsági járadék összege 2027. január 1-jétől – a nyugdíjminimumhoz hasonlóan – érje el a havi 120 000 forintot. A megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek ellátásainak emelése korhatár nélkül, a 65 év alatti jogosultakra is vonatkozzon, és rendezni kell az ellátások alapösszegét is. A rokkantsági járadékot a mindenkori minimálbérhez kell kötni, valamint teljes körűen felül kell vizsgálni a megváltozott munkaképességű, fogyatékosságban érintett emberek ellátási rendszerét – sorolták.