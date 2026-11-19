Az Európai Bizottság még 2025 júliusában szólította fel Magyarországot a NEC-irányelv szerinti nemzeti levegőszennyezés-csökkentési program aktualizálására.

Az irányelv meghatározza a tagállamok számára az egyes légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentésére vonatkozó kötelezettségeket, emellett előírja a nemzeti programok legalább négyévenkénti felülvizsgálatát is. Ennek célja, hogy a tagállamok beszámoljanak az előírt vállalások teljesítéséről, az Európai Bizottság pedig ellenőrizhesse az addigi intézkedéseket – írja az Index.

Magyarország a felszólítás ellenére sem pótolta az aktualizálást, ezért a bizottság most továbbléptette az eljárást. A magyar kormánynak két hónapja van arra, hogy válaszoljon az indoklással ellátott véleményre, és megtegye a szükséges intézkedéseket.

Ha ez nem történik meg, vagy a bizottság nem találja megfelelőnek a magyar intézkedéseket, az ügy az Európai Unió Bírósága elé kerülhet. A luxemburgi testület először arról dönthet, hogy Magyarország megsértette-e az uniós jogot. Amennyiben a tagállam egy későbbi bírósági ítélet ellenére sem szünteti meg a jogsértő állapotot, pénzügyi szankciók kiszabására is sor kerülhet – olvasható.