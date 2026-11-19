Változékony időjárás várható a hétvégén: pénteken és szombaton a változóan felhős idő mellett több-kevesebb napsütésre kell készülni elszórt záporokkal és 10 Celsius-fok körüli csúcshőmérséklettel, majd vasárnap ismét beborul az ég és többfelé lehet eső, a hőmérséklet csúcsértéke pedig 10 fok alatt alakul – derült ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Pénteken változóan felhős idő várható hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Csapadéknak kicsi az esélye, legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb eső, zápor. Az ország északkeleti felén napközben továbbra is erős lökések kísérhetik a nyugatias irányú szelet, míg délnyugaton, délen gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 16 fok között valószínű.

Szombaton a szakadozott felhőzet mellett több-kevesebb napsütés is várható elszórtan esővel, záporral, a csapadéknak délnyugaton a legkisebb az esélye. A délnyugati szél nyugatira, északnyugatira fordul, és északon megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul.

Vasárnapra virradóra kevés lesz a felhő, hajnalra párásság, köd képződhet. Napközben nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, beborul az ég és a nap második felében nyugat felől egyre többfelé várható eső, az ország déli felében kiadós mennyiség is hullhat. A déli, délkeleti szél északira, északkeletire fordul, és időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 4 és plusz 2, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között valószínű.