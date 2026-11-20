A vállalat emellett javasolja a készpénzben vagy pótszabadság formájában kifizetett bónuszok eltörlését, illetve a 35 órás munkahétről szóló megállapodás felülvizsgálatát úgy, hogy ne kelljen pótlékot fizetni a túlmunkáért.

Az IG Metall szakszervezet máris jelezte nemtetszését és közölte, küzdeni fog a munkaadó tervei ellen. Torsten Gröger, a szakszervezet főtárgyalója szerint a Volkswagen vezetősége ezekkel a javaslatokkal hátba szúrja alkalmazottait. A szakszervezeti illetékes szerint éles és kimerítő konfliktusra kell fölkészülni, ami mély nyomot hagy a vállalaton.

A körülbelül 120 000 vállalati alkalmazottat képviselő szakszervezettel jövő kedden kezdődnek a tárgyalások az északnyugat-németországi Emden városában. Itt található annak a négy üzemnek az egyike, amit a Volkswagen a tervek szerint bezár a 2030-as évek elején a tervezett szerkezetátalakítás részeként.

A Volkswagen alkalmazottai azzal fenyegetőznek, hogy a jövő év elején sztrájkba lépnek, ha a vállalat vezetése nem veszi figyelembe a foglalkoztatottak érdekeit. Az autógyártó és az IG Metall szakszervezet között jelenleg érvényes megállapodás nem teszi lehetővé a munkabeszüntetést 2027. január 1-jéig.