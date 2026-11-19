A tárcavezető azt mondta: Lengyelország az egyik legfontosabb partnere Magyarországnak, a közép-európai régióban pedig mindenképpen a legjelentősebb partnere. A magyar-lengyel kapcsolatok virágoznak – jelentette ki.

Kiemelte: történelmi szálak kötik össze a két országot, és politikai, gazdasági, kulturális téren is közel állnak egymáshoz. Ezt jól mutatja az államfők éves csúcstalálkozója a magyar-lengyel barátság napjának részeként – tette hozzá.

Felidézte: Magyar Péter miniszterelnök első útja kormányfőként Varsóba vezetett. Az elmúlt hónapokban kiszélesedett a magyar-lengyel kormányközi párbeszéd, rendszeresek a magas szintű találkozók, és ezek lehetőséget adnak a közös érdekek összehangolására.

Orbán Anita kitért arra: Magyarországnak kiemelten fontos a visegrádi négyek (V4) együttműködése is, amelyen belül Lengyelország az egyik legfontosabb partnere. Az EU-tanácsülések előtt a V4 egy nagyon fontos érdekegyeztető fórum – mutatott rá. Hozzátette: a V4 emellett segíti a kapcsolatépítést más régiókkal és országokkal is.

A külügyminiszter üdvözölte, hogy a múlt heti dublini EU-csúcson született döntés eredményeként Lengyelország lesz az egyik ország, amely képviseli Európát az orosz-ukrán béketárgyalásokon. Magyarország a stabilitás és a béke megőrzése mellett áll, célja, hogy minél hamarabb békével záruljon a szomszédban zajló háború – hangsúlyozta.

Közölte:

Magyarország nem ad sem katonát, sem fegyvert a háborúhoz, de támogatja az Oroszország elleni szankciós csomagokat, hogy nyomásgyakorlással mielőbb elérjék a békét.

Emellett a civil lakosságnak humanitárius segítséget nyújt – tette hozzá.

Kérdésre arról is beszélt, hogy Lengyelország ki tudta használni az EU-tagságból eredő lehetőségeket, amiben Magyarország viszont el van maradva. Azonban most, hogy hazahozzák az uniós forrásokat, Magyarország sokat tanulhat Lengyelországtól ebben a tekintetben – tette hozzá.

Megjegyezte: Radoslaw Sikorski 12 év után látogatott el Budapestre, és ő akkor még Martonyi János korábbi külügyminiszter delegációjának tagjaként találkozott vele.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter a megbeszélés fontos témájaként említette az orosz-ukrán háborút, a visegrádi négyek együttműködést, az EU bővítését és az energetikai együttműködést.

Arról beszélt, hogy sok minden köti össze a két országot, és Magyarország fontos kereskedelmi partnere Magyarországnak. Konkrét együttműködésekről is tárgyaltak magyar partnerével – közölte.

Azzal kapcsolatban, hogy országa képviseli Európát az orosz-ukrán béketárgyalásokon, azt mondta: Lengyelország az egész régió érdekeit fogja megjeleníteni az egyeztetéseken. Úgy vélte, a megállapodáshoz az orosz szándék hiányzik, Ukrajna ugyanis mindvégig sürgette a fegyverszünetet.

Ugyancsak kiemelte, hogy mindkét ország támogatja az EU bővítését, de lényeges – mondta –, hogy minden ország teljesítse a szükséges feltételeket.

Az energetikai együttműködésről azt mondta, hogy ezen a területen óriási lehetőségek kínálkoznak, és Lengyelország gáztermináljai rendelkezésre állnak az együttműködéshez.