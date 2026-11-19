Mielőtt kétnapos frakcióülésre Siófokra elvonulna a Tisza Párt, jelezte, pártelnöke, Magyar Péter miniszterelnök vezetésével rendkívüli tájékoztatót tartott a Déli pályaudvaron, amelyen a frakció következő parlamenti javaslatai mellett aktuális témák is szóba kerültek.

A kormányfő-pártelnök közölte, egy éve mutatták be az április választások jelöltjelöltjeit, akik elég bátrak voltak, 5 hónapra rá a Tisza Párt történelmi felhatalmazást kapott arra, hogy felépítse a működő és emberséges Magyarországot, soha ilyen nyílt kiválasztási folyamat nem volt jelöltekre, 300 ezer ember részvételével.

Jelezte, csak nő a Tisza Párt támogatottsága, míg a pénzásós botrányban érintett Fidesz-KDNP története szerinte hamarosan véget ér.

Elmondta, 44 napon, 366 órán keresztül ülésezett eddig a parlament, ez rekord, és a jogszabályi darabszámban is megdőlt az „időarányos csúcs”.

Jelezte, energia-, zöldítési és vállalkozásfejlesztési programok indulnak 2027-ben, de már most is vége a kék plakátoknak, a propagandaköltéseknek, korrupt szerződések tömegeit bontották fel vagy vizsgálták felül, ennek szellemében bontották fel 2 hónap alatt a 23 ezer milliárdos autópálya-koncessziót, a megspórolt pénzt

egészségügyre,

oktatásra,

vállalkozásfejlesztésre és

infrastruktúrára

használják majd fel. Ennek részleteiről később Vitézy Dávid tesz bejelentést.

Szót ejtett még a gyermekvédelemben elért eddigi eredményekről, a vényköteles gyógyszerek áfaeltörléséről, a tűzifaáfa letöréséről, a Tisztítótűzről is, az iskolakezdési támogatásról 400 ezer gyereknek, felállt az NVVH.

Érti a kritikákat, melyek szerint túl éles a parlamenti hang, de szerinte csak visszaköltözött az élet az Országházba, a tiszások pedig szerinte felkészülten vitatkoznak.

Szólt még a családi pótlék emeléséről, 2,5 millió ember adócsökkentéséről, a nyugdíjemelésről és a közszolgálati dolgozók 600 milliárd forintnyi béremeléséről 2 számjegyű százalékos összegben.

Jelezte,

még karácsony előtt egy-két nappal is összeül a parlament, mivel a jövő évet érintő számos törvényt meg kell alkotni, elő kell készíteni, ki kell tárgyalni.

Szigorítani fogják a balatoni építési szabályokat, és egy grémium felügyeli majd a helyi építkezéseket – ígérte Magyar Péter, aki ezt követően megerősítette a nőkkel kapcsolatos, napokban bejelentett csomag bevezetését.

A kihelyezett frakcióülésen közlése szerint a Tisza Párt mind a 141 országgyűlési képviselője részt vesz.

Statisztika, egyebek

Bujdosó Andrea frakcióvezető a tájékoztatón statisztikákat sorolt:

már 45 parlamenti napon vannak túl

102 törvényt és határozatot fogadtak el

35 személyi döntést is hoztak (33 önálló indítvány)

a felszólalások fele kormánypárti volt, fele (kicsit több) ellenzéki, az egyéni csúcstartó időben Magyar Péter. 4000 felszólalás volt eddig

6 vizsgálóbizottság alakult meg, ezen kívül még egy eseti bizottság is működik

csökkentették a parlamenti képviselők fizetését

spóroltak a vízen.

Bujdosó Andrea büszke a csapatra, de nem állnak meg, két napon át is azon azon dolgoznak, hogy még jobban működjön az ország.

Schummer Orsolya frakcióvezető-helyettes azt hangsúlyozta, 3 kemény parlamenti nap után még 2 napig együtt maradnak, hogy olyan kérdésekre is kitérhessenek, amelyekre a hétköznapokban nincs idő. Hangsúlyozta, a földrajzi és életkori skála is nagyon széles a frakcióban, ez is segít átgondolt és megalapozott döntéseket hozni.

A szót visszavéve Magyar Péter pártelnök-miniszterelnök megerősítette, indul a bő 3000 milliárdos Baross Gábor-terv a vasút fejlesztéséért, Vitézy Dávid vezetésével, szerinte érezni fogják az emberek, hogy valódi közlekedési minisztere van Magyarországnak, és mindenek feletti képviselete az embereknek EU-s téren is, ahol a 7 éves költségvetés elfogadásához egyhangú döntésre van szükség.

Kérdések, válaszok

Vannak-e viták? Miről? Mit szólnak a nős naptáras videóról?

Bujdosó Andrea: az lenne rossz, ha nem lennének. Különböző tapasztalatokkal érkeztünk, mivel másként gondolkodunk, felkészültek vagyunk.

Schummer Orsolya: a naptáras videó ügye egyáltalán nem volt különleges.

Magyar Péter: talán Michelangelo Dávid-szobrát sem kell felöltöztetni.

Az erdőkben megtalált pénz Seszták Miklósé vagy sem?

Magyar Péter: őt és társait bűnszövetségben, különösen nagy vagyoni értékre megvalósított sikkasztással gyanúsítják. Akarategység volt az elkövetők között. Lehet persze azt is gondolni, hogy a futáré vagy az ásó emberé volt a pénz, de oszthatták a feladatokat. Unger Anna NVVH-elnök nem is közölhetett részleteket, nem veszélyeztethette a nyomozás érdekeit. Hogy teljességgel Seszták Miklósé volt a pénz, vagy ő is fizetett-e felfelé védelmi pénzt, azt akár Seszták Miklós is „eldalolhatja”.

Miért ment bele az MKIF ebbe a sztrádadealbe?

Magyar Péter: nincs bánatpénz vagy ilyesmi. Mindenki „megérti az idők szavát”, az M1-es felújítása is be lesz fejezve, ezt Vitézy Dávid is megígérte.

Minimálbér-tárgyalások?

Magyar Péter: emlékszem a választási programunkra. Nem a kormány dönt, közel van a megállapodás, ma vagy a közeli napokban be is jelentik.

Költségvetési tervezet az EU-ban: milyen tárgyalásokra számít?

Magyar Péter: a legfontosabb a nemzeti boríték vastagsága. A magyar gazdaság az EU-források nélkül nem tud működni, a tűzoltós és női poszterek nélkül igen. A közös agrárpolitika súlya, fontossága, főösszege meg kell, hogy maradjon, nem szabad több részletszabályt hozni már, a versenyképességet növelni kell. A magyar egy nyitott gazdaság, nyugatra irányul import és az export nagy része is. Itt az ideje, hogy Európát ne csupán keletről nyugatra kössük össze, hanem északról délre is, közlekedést és energiát illetően is.

Mik lesznek a frakcióülés témái?

Magyar Péter: a következő törvények előkészítése többek között.

Bujdosó Andrea: 13 törvényjavaslat jön a jövő héten, 27 még idén azt követően, ezeket tárgyaljuk ki, nem fogunk hátradőlni. A hajót és az irányt mindig érdemes átvizsgálni, hogy mindenki érezze, mihez járul hozzá.

Működő és Emberséges Magyarország Intézet, mi lesz ebből?

Magyar Péter: több képviselő közös kezdeményezése ez, beadták a kapcsolódó törvényjavaslatot. Ez újszerű módja lesz a társadalom bevonásának. Rohamjogalkotás folyik, rengeteg a feladat, tökéletes munka nincs, de dolgozunk, ennek a kontrollja lesz többek közt dolga lesz.

Bujdosó Andrea: a jövő héten napirenden lesz a parlamentben. Lesz egy társadalmi részvételi bizottság is a parlamentben.

Ezermilliárdos adómegszorítások lesznek az ellenzék szerint. Még mindig az adócsökkentés kormánya?

Magyar Péter: igen. A Fidesz-kormány eltörölte a minimálbér adómentességét, egy nap alatt tönkretette a kata adózást, bevezette a világ harmadik legmagasabb áfakulcsát. Most tényleg azt kritizálják, hogy a bankok, a multicégek és a szennyező vállalatok több adót fognak fizetni? 2,5 millió embernek csökkentjük az adófizetési kötelezettségét. Azt hazudta az egész Fidesz és a teljes propagandamédiája százmilliárdokból, cikkek ezreivel, hogy nőni fog az átlagemberek adóterhe, mi viszont épp ellenkezőleg, csökkentjük. Például a minimálbérből élőknek havonta 20 ezer forinttal több marad a pénztárcájukban.