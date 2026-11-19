Az ENSZ idei klímacsúcsát, a COP31-et Antalyában rendezték meg török-ausztrál együttműködésben. A konferencia fontos fejleménye, hogy a fosszilis energiahordozók visszaszorítása mellett a világgazdaság villamosítása is központi tárgyalási témává vált. A döntéstervezetről zajló vitában azonban néhány nagy olajtermelő ország jelentős ellenállást tanúsított.

A helyzettel összefüggésben érdemes tudni: idén ér véget a Mitigációs Munkaprogram (az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye keretében működő globális kezdeményezés), ami a kibocsátás-csökkentést támogatja, e munka folytatásának lehetőségeiről egyeztetnek a klímacsúcson.

„A COP31-en elindult az új értékelési folyamat, ami a globális kibocsátáscsökkenést mutatja be 2028-ban, és a klímaváltozás elleni fellépést is ismerteti” – mondta az InfoRádióban a Green Policy Center senior klímapolitikai tanácsadója. Schaffhauser Tibor helyszíni beszámolója szerint csütörtökön

a török-ausztrál elnökség bejelentette az új globális elektrifikációs csomagot. A kezdeményezést, már most is több mint 150 ország, az Európai Unió, 37 világváros és 260 cég támogatja.

„Célja, hogy 2035-re megnövelje az elektrifikációs arányt a mostani 20 százalékról 35 százalékra, és ezzel is segítsen leválni a fosszilis energiaforrásokról” – ismertette a klímapolitikai tanácsadó.

Beindult az olajlobbi

A globális energiapiacon idén és tavaly is nagyon sok kihívással találkoztak az országok vezetői.

„Az energiaárak az egekbe ugrottak a különböző háborúk és a vámháború miatt. Sokan ráébredtek, hogy a fosszilis energiahordozóknak való kitettség veszélyt jelent az országok gazdaságaira” – sorolta a kihívásokat.

Az ellátásbiztonság hiánya ellenére az államok kétharmada importál valamennyi fosszilis energiahordozót.

„A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete felhívásában elképzelhetetlennek írták le az olaj és benzin nélküli jövőt a világgazdaságban. Ez olaj volt a tűzre a tárgyalások során, mert sokan pont azt szeretnék, hogy minél kevesebb fosszilis energiaforrást használjunk” – tárta fel az ellentétet a szakértő.

Schaffhauser Tibor szerint most erős folyamat kezdődhet globális szinten a fosszilis energiahordozók kivezetésére a makacs ellenérdekeltektől függetlenül.

Kivették a tervből Kivették a fosszilis tüzelőanyagokra való utalást az ENSZ törökországi klímakonferenciájának (COP31) zárónyilatkozat-tervezetéből csütörtökön, a konferencia tervezett lezárása előtti napon. A közzétett szöveg arra szólítja fel a világ országait, hogy 2035-re 35 százalékra kell emelni a villamos energia arányát a teljes energiafogyasztáson belül, a megújuló energiaforrások globális kapacitásának megháromszorozásával.



Az idei tárgyalásokat ugyanis megnehezítette, hogy az Egyesült Államok kormánya immár második éve nem vesz részt a konferencián, a résztvevők pedig továbbra sem tudnak megállapodni a fosszilis energiahordozók használatának fokozatos megszüntetéséről. (MTI)

A cikk Gulyás Ákos interjúja alapján készült.