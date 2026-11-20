Hivatalossá vált, amiről az iparág már hónapok óta találgatott: a tulajdonos Comcast és Skydance döntése értelmében 2027 végén bezár a SkyShowtime – írja a The Hollywood Reporter beszámolója nyomán a Műsoron.hu.

Az amerikai lap nyilvánosságra hozta a levelet is, amiben a vállalat vezetése a munkatársakat értesítette, lezárva ezzel az ősszel indított stratégiai felülvizsgálatot. a szolgáltatás a körülbelül egy éven át tartó átmeneti időszakban még zavartalanul működik majd az előfizetőknél. Monty Sarhan vezérigazgató távozik posztjáról, a több országot érintő lezárást Mark Neil pénzügyi igazgató irányítja ideiglenes ügyvezetőként.

A portál szerint a SkyShowtime az elindulása óta közel 10 millió előfizetőt szerzett Európában, azonban a tulajdonosok szerint a mostani piaci környezetben már nem fenntartható az önálló regionális működés. Döntésüket a levélben azzal indokolták, hogy a nagy globális szolgáltatók tovább nőttek, és hatalmas összegeket költenek tartalomra, technológiára és sportközvetítésekre, így „egyre nagyobb kihívást jelent az olyan regionális szereplőknek, mint a SkyShowtime, hogy elérjék a szükséges méretet”. Sarhan még szeptemberben is arról beszélt a munkatársaknak, hogy a SkyShowtime méretében felveheti a versenyt a piac legismertebb szereplőivel.

A Skydance november 9-én bejelentette, hogy 2027 elején közös HBO Max–Paramount+-csomagot indít, októberre pedig egyetlen platformmá olvasztja a két szolgáltatást. A SkyShowtime magyarországi jogfolytonosságáról egyelőre még nincs hír, de a szaklap szerint nem kizárt, hogy a Paramount+ tartalmai nem külön platformként, hanem az HBO Max-szal összeolvadva érkeznek majd meg.