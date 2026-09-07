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Ulrich Siegmund, a német ellenzéki Alternatíva Németországnak (AfD) párt szász-anhalti listavezetõje és felesége, Julia Siegmund a tartományi parlamenti választásokat követõ eredményváró rendezvényen Magdeburgban 2026. szeptember 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

43,8 százalék: történelmi győzelem után történelmi kihívás előtt az AfD

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Nagyarányú győzelmet aratott a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) párt a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban vasárnap tartott választásokon, de abszolút többséget nem sikerült elérnie – derül ki az éjjel közzétett végeredményből.

Előző választási eredményét megduplázva a párt 43,8 százaléknyi voksot kapott, és így 39 hellyel rendelkezhet a 83 fős tartományi parlamentben.

A fő kormányerő, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) viszont – amely eddig Szász-Anhalt vezetését is irányította – támogatónak felét elvesztette, 17,2 százaléknyi szavazattal végzett a második helyen, és így 15 képviselője marad.

A szociáldemokraták (SPD) 9,3 százalék, a Zöldek 8,9 százalék, a Baloldal 8,6 százalék voksot nyert el, 8-8 képviselőre számíthatnak. A viszonylag újonnan alakított, populista Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) 5,3 százalékot szerzett, és így öt képviselői hellyel szintén bekerült a tartományi parlamentbe.

A részvétel magas, 77,8 százalékos volt.

Ulrich Siegmund, az AfD tartományi miniszterelnök-jelöltje az eredmény ismeretében a német állami televíziónak nyilatkozva kijelentette, hogy a párt történelmet írt, és világos felhatalmazást kapott a tartomány kormányzására. Korábban azonban arról is beszélt, hogy

kisebbségi kormányzásba nem szeretne belemenni.

Mivel a többi párt korábban elzárkózott a koalícióra lépés elől az AfD-vel, egyelőre kérdéses, hogy milyen összetételben lehet kormányt alakítani Szász-Anhaltban. A mérleg nyelve a Sahra Wagenknecht Szövetség lehet, amelynek alapítója korábban kizárta a koalíciót az AfD-vel, de az együttműködést nem.

A BSW tartományi listavezetője, Thomas Schulze szerint pártjának vannak közös pontjai az AfD-vel, különösen az Oroszországgal kapcsolatos politikában és az olcsó energia kérdésében, ugyanakkor jelentős különbségeket lát az oktatás-, a gazdaság- és a szociálpolitikában.

Ha az AfD hatalomra jut, ez lehet az első szélsőséges párt, amely tartományi szinten kormányt tud alakítani Németországban a második világháború óta.

A párt mindazonáltal elutasítja a szélsőséges jelzőt, és vezetői az erről szóló hivatalos állásfoglalásokat politikailag motiváltnak minősítették.

Franziska Hoppermann, a CDU főtitkára a választás után megismételte, hogy pártja nem kíván együttműködni az AfD-vel, mert az ki akar lépni az euróövezetből, együttműködik Oroszországgal, és egészen más társadalmi modellben gondolkodik.

A CDU és szövetségesei számára is nehezen kivitelezhetőnek ígérkezik a többségi koalícióalakítás, mert a kereszténydemokraták az AfD mellett például a Baloldallal is elutasítják a szövetségre lépést.

Sven Schulze jelenlegi kereszténydemokrata tartományi kormányfő már vasárnap este elismerte pártja vereségét, de méltatta a magas részvételt, és kijelentette, hogy a választások kimenetele demokratikus folyamat eredménye volt.

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Az éjjel közzétett végeredmény alapján földcsuszamlásszerű, 43,8 százalékos győzelmet aratott az AfD Németországban, a vasárnapi Szász-Anhalt tartományi választáson. A második helyen álló, jelenleg kormányzó CDU mindössze 17,2 százalékot szerzett. Dócza Edith Krisztinát, a Migrációkutató Intézet vezető elemzőjét kérdezte az InfoRádió.
 

43,8 százalék: történelmi győzelem után történelmi kihívás előtt az AfD

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