Egy humorista vette rá a minisztert a milliókat érintő lépésre

Széles körű szakmai és társadalmi párbeszédet váltott ki Kormos Anett közösségi oldalán közzétett bejegyzése, amelyben a humorista részletezte, miért hiúsult meg nála egy gazdátlan fekete kiscica örökbefogadása. Beszámolója szerint a kiválasztott szervezet egyebek mellett 30 ezer forintos kötelező hozzájárulást kért tőle, továbbá az ingatlan ablakainak és teraszának hálózási igazolásához kötötte az állat kiadását – olvasható az index.hu-n.

Kormos hangsúlyozta: az előzetes ellenőrzést, a felelős állattartási elvárásokat és a költségtérítést önmagában indokoltnak tartja, ám véleménye szerint a túlzottan bürokratikus vagy szigorú feltételek, valamint

az érzelmi nyomásgyakorlás sok jó szándékú örökbefogadót távol tart a menhelyektől.

A felvetésekre reakcióként Gajdos László élő környezetért felelős miniszter kifejtette: noha érthető az állatvédők óvatossága a megmentett példányok biztonsága érdekében, elkerülendő, hogy a követelményrendszer akadályává váljon az örökbefogadásoknak. A tárcavezető leszögezte, hogy pusztán az életkor vagy az ingatlan típusa nem lehet kizáró ok, a pénzügyi feltételekről pedig már a folyamat elején egyértelmű tájékoztatást kell adni.

Gajdos László bejelentette: a minisztérium vizsgálja a hazai menhelyi rendszert, és a szakmai szervezetek bevonásával egy átláthatóbb, arányosabb és életszerűbb örökbefogadási keretrendszert dolgoz ki.