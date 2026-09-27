Vízstratégia: a helyi szennyvíztisztításnak is szerepe lehetne

Egy ember naponta átlagosan 130 liter vizet használ fel, amelynek jelentős része tisztítás után helyben visszajuttatható lenne a környezetbe. Ez a vízkészlet ráadásul az időjárástól függetlenül egész évben folyamatosan rendelkezésre áll éppen ott, ahol szükség lehet rá.

A megfelelően megtisztított háztartási szennyvíz helyben tartása és vízkészletként való hasznosítása elsődleges szempont kell, hogy legyen a nemzeti vízstratégia felülvizsgálata során. A decentralizált szennyvíztisztítás hozzájárulhat a vízmegtartáshoz, különösen az aszály sújtotta térségekben – erről beszélt az InfoRádióban az Ökotech Home Kft. ügyvezetője, Krasznói Anna.

A helyben megtisztított szennyvizet helyben lehet elszivárogtatni, szemben a közcsatornával, ahol összegyűjtik a szennyvizet, ami jellemzően a folyókba jut.

Szó van ugyan arról, hogy megtisztítás után azt is vissza lehetne engedni a tájba, de az egyedi szennyvíztisztítókkal megtisztított szennyvíz már helyben ott áll rendelkezésre, ahol felhasználták, nem kell elvezetni, nem kell újraosztani – mondta el Krasznói Anna, hozzátéve: jó lenne, ha valami ilyen rendszer elérhető lenne azokon az ingatlanokon, ahol nincsen központi csatornarendszer.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarországon településenként eltérő szabályok vonatkoznak az egyedi szennyvíztisztítók alkalmazására. A szakember szerint az általános tiltások helyett a helyi környezeti és hidrogeológiai adottságokon alapuló szabályozásra lenne szükség.

Az egyik településen engedélyezik a megtisztított víz elszivárogtatását, egy másikon pedig a helyépítési szabályzat megtiltja.

Olyan rendelkezéseket lehet találni sok építési szabályzatban, amik

megtiltják általánosan a biológiai szennyvíztisztítók alkalmazását, vagy

megtiltják a tisztított víz elszivárogtatását,

esetleg egyenesen kötelezővé teszik a zárt emésztők létesítését.

Egyik esetben sem lehet helyben tartani a tisztított vizet. És ez olyan településeken is gyakran előfordul, ahol ez semmilyen környezetvédelmi szempont nem indokolja: a településeknek ugyanis nem kell megindokolniuk, szabadon hozhatnak ilyen tiltó rendelkezéseket. Mi azt szeretnénk, ha ez a gyakorlat meg tudna változni – mondta el a szakértő.

Ennek a gondolatnak most már nemzetközi szakmai fóruma is lesz, ugyanis szeptember 17-én Budapesten, a Nemzetközi Hidrogeológiai Konferencián is szó lesz a decentralizált szennyvíztisztítástól, mint a helyi vízmegtartás egyik lehetséges eszközéről.

A cikk Rozgonyi Ádám összeállítása alapján készült.