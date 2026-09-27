Tragédia München közelében, felborult egy busz

A baleset Buchloe városnál, München és Memmingen között történt.

A buszon egy körülbelül 50 főből álló, Fülöp-szigeteki turistacsoport utazott. A rendőrségi szóvivő elmondta, hogy 25-en könnyebben sérültek meg, egy utas azonban életveszélyes sérüléseket szenvedett. Hozzátette, hogy a sérültek száma nőhet.

Auf einer Autobahn zwischen München und Memmingen gibt es ein schweres Unglück: Ein Reisecar kippt um. Zwei Menschen sterben, viele werden verletzt. Was bisher bekannt ist. ? Mehr dazu: https://t.co/WF1gAhQLbR pic.twitter.com/tVY1TuoIwq — Tages-Anzeiger (@tagesanzeiger) September 27, 2026

A helyszínen jelenleg is mentőalakulatok dolgoznak, az útszakaszt lezárták a forgalom elől.