Különleges ársapka jön hétfőtől az üzemanyagokra

Maximálja a lakossági üzemanyagok árát hétfőtől az olasz Eni energiavállalat. A döntés értelmében a benzin literenkénti árát 1,99 euróban, a gázolajét pedig 2,19 euróban korlátozzák. A literenkénti 17 centes árcsökkentés havonta mintegy 100 millió eurós költséget jelent a társaságnak, amely a korlátozást akár az év végéig is fenntarthatja – írja a penzcentrum.hu.

Az Eni közel 4000 töltőállomása az olasz piac kevesebb mint ötödét fedezi, így a hirtelen megnövekedett kereslet miatt átmeneti üzemanyaghiány alakulhat ki a hálózat kutain. A vállalat hálózatának negyedét üzemeltető franchise-partnerek a drágábban beszerzett készleteik miatt keletkező veszteségektől tartanak. Számukra a cég 1500 eurós átalánykompenzációt és a felmerülő költségek megtérítését ígérte.

A független kereskedőket képviselő Assopetroli szerint az intézkedés torzítja a piacot, mivel a többi szereplő még nulla árrés mellett sem képes felvenni a versenyt az új árakkal.

Az ársapka kizárólag a lakossági kiskereskedelemre vonatkozik, a mezőgazdasági, a halászati és a fuvarozási szektor továbbra is a piaci árakat kénytelen megfizetni. Miattuk az Assotir fuvarozói szövetség már kilátásba helyezett egy esetleges országos sztrájkot.