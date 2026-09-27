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Régi benzinkút gázolaj pumpája.
Nyitókép: Pixabay

Különleges ársapka jön hétfőtől az üzemanyagokra

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Hétfőtől legfeljebb 1,99 eurós literenkénti áron kínálja a benzint és 2,19 euróért a gázolajat az Eni energiavállalat Olaszországban. Az intézkedés piaci feszültségeket és ellátási akadásokat okozhat, miközben a fuvarozók már az akcióból való kimaradásuk miatt tiltakoznak.

Maximálja a lakossági üzemanyagok árát hétfőtől az olasz Eni energiavállalat. A döntés értelmében a benzin literenkénti árát 1,99 euróban, a gázolajét pedig 2,19 euróban korlátozzák. A literenkénti 17 centes árcsökkentés havonta mintegy 100 millió eurós költséget jelent a társaságnak, amely a korlátozást akár az év végéig is fenntarthatja – írja a penzcentrum.hu.

Az Eni közel 4000 töltőállomása az olasz piac kevesebb mint ötödét fedezi, így a hirtelen megnövekedett kereslet miatt átmeneti üzemanyaghiány alakulhat ki a hálózat kutain. A vállalat hálózatának negyedét üzemeltető franchise-partnerek a drágábban beszerzett készleteik miatt keletkező veszteségektől tartanak. Számukra a cég 1500 eurós átalánykompenzációt és a felmerülő költségek megtérítését ígérte.

A független kereskedőket képviselő Assopetroli szerint az intézkedés torzítja a piacot, mivel a többi szereplő még nulla árrés mellett sem képes felvenni a versenyt az új árakkal.

Az ársapka kizárólag a lakossági kiskereskedelemre vonatkozik, a mezőgazdasági, a halászati és a fuvarozási szektor továbbra is a piaci árakat kénytelen megfizetni. Miattuk az Assotir fuvarozói szövetség már kilátásba helyezett egy esetleges országos sztrájkot.

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Kezdőlap    Gazdaság    Különleges ársapka jön hétfőtől az üzemanyagokra

olaszország

benzin

gázolaj

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