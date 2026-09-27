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Nyitókép: PepeBaeza/Getty Images

Jöjjön a virtuális valóság, avagy szabad-e autót vezetni 90 évesen – kérdések a súlyos tragédia után

Infostart

Két ember vesztette életét abban a súlyos közlekedési balesetben, amely szeptember 25-én délután történt az M80-as autóúton, Rönök közelében. Az eddigi adatok szerint a karambolt egy 90 éves férfi okozhatta, aki járművével áttért a szembejövő sávba. A szörnyű eset nyomán szakmai körökben ismét terítékre került az idős korú gépjárművezetők orvosi felülvizsgálatának kérdése.

Halálos kimenetelű tömegbalesethez riasztották a hatóságokat péntek délután a Vas vármegyei M80-as autóútra. Egy Szentgotthárd irányába haladó Audi – tisztázatlan okokból – a felezővonal közelében haladva érintőlegesen összeütközött egy magyar rendszámú Fiat lakóautóval. Az ütközés következtében az Audi bal első kereke megsérült, a gépkocsi áttért a szemközti sávba, és frontálisan karambolozott a lakóautó mögött haladó Hyundai személygépkocsival. A balesetről az Infostarton is beszámoltunk.

A karambol erejét jelzi, hogy a Hyundai a szalagkorlátnak csapódva állt meg. A mögöttük érkező jármű vezetője csak határozott kormánymozdulattal tudta elkerülni az ütközést.

A tragédiában az Audit vezető 90 éves férfi, valamint a Hyundai vétlen sofőrje – egy 30 év körüli Vas vármegyei férfi – a helyszínen életét vesztette. A mentési munkálatokhoz mentőhelikopter, valamint a körmendi és szentgotthárdi tűzoltók is kivonultak, de a két sofőr életét már nem lehetett megmenteni.

Alkalmassági vizsgálatok

A 90 éves sofőr által okozott halálos baleset nyomán ismét vita alakult ki a magas életkorú vezetők közúti jelenlétéről. Ennek járt utána az RTL Híradója.

A jelenlegi jogszabályok értelmében a 70. életévüket betöltött gépjárművezetőknek kétévente kell megújítaniuk az orvosi alkalmassági engedélyüket.

A riportban nyilatkozó orvos szerint „igenis

vannak olyan 90 évesek, akik biztonsággal tudnak vezetni”.

Közlekedésbiztonsági szakértők álláspontja szerint ugyanakkor a jelenlegi vizsgálati rendszer korszerűsítésre szorul, és a tisztán adminisztratív vagy rutinszerű szűrések helyett szigorúbb, a kognitív képességeket és a reakcióidőt is érdemben felmérő vizsgálatokra lenne szükség az időskori tragédiák megelőzése érdekében. Itt be lehetne vetni a virtuális valóságot, azaz ezzel szimulálnának nehezebb közlekedési szituációkat és ezek alapján dönthetnének az idősebb sofőrök esetén.

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Kezdőlap    Belföld    Jöjjön a virtuális valóság, avagy szabad-e autót vezetni 90 évesen – kérdések a súlyos tragédia után

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