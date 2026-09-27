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Nyitókép: ollo/Getty Images

A Vodefone-ra mért csapást az orosz légierő

Infostart / MTI

Csapást mért az orosz hadsereg éjjel a Vodafone mobilszolgáltató vállalat kijevi adatközpontjára, valamint a kilijai dunai kikötőben az ukrán haditengerészet Kelet bázisának törzsére, a határőrség állomáshelyére, négy raktárra és infrastruktúra-létesítményekre - közölte vasárnap a moszkvai védelmi tárca.

A tárca az orosz csapások célpontjai között sorolta fel a Zammler Group logisztikai központjáta Kijev megyei Kraszilivkában, két, drónokat és hozzájuk való robbanótölteteket rároló raktárt Mikolajivban, a Dron Kalins cég elfogó drónokat raktározó logisztikai központját az Odessza megyei Iljicsivkában, és egy Odesszába tartó, hadfelszerelést és kettős rendeltetésű rakományt szállító hajót.

A minisztérium szerint az orosz légvédelem éjjel 96 ukrán repülőgéptípusú drónt lőtt le négy régió és a Fekete-tenger felett.

A határmenti Belgorod megyében az elmúlt 24 órában 13 települést 117 ukrán csapás ért, amelyek következtében egy ember életét vesztette, heten pedig megsebesültek. Brjanszk megyében, Szmotrovaja Buda község közelében sérüléseket szenvedett egy civil, amikor az autóját ért drón találta el.

Gyenyisz Pusilin, a "Donyecki Népköztársaság" vezetője a TASZSZ hírügynökségnek adott interjúban azt hangoztatta, hogy az ukrán fél "minden lehetséges intézkedést" megtesz annak érdekében, hogy megnehezítse az orosz hadsereg által elfoglalt települések helyreállítását, folyamatosan támadva a kommunikációs hálózatot és a létfenntartó rendszereket.

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