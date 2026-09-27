Már a részletszabályok kidolgozásánál tart az Európai Ügyészséghez a csatlakozási folyamat – a nap hírei

Már a részletszabályok kidolgozásánál tart az Európai Ügyészséghez a csatlakozási folyamat – ismertette az igazságügyi tárca. Magyarországnak 3 független ügyészt vagy bírót kell jelölnie a posztra, közülük az Európai Unió Tanácsa választja ki a tisztségviselőt. A nyomozást és a vádképviseletet európai delegált ügyészek végzik majd. Az Európai Ügyészség az uniós költségvetést érintő bűncselekmények, köztük a csalás és a korrupció kivizsgálására jött létre. Magyarország csatlakozásával az uniós forrásokat érintő ügyekben is közvetlenül eljárhat majd a szervezet.

Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás-tervezet - közölte a belügyminiszter. Pósfai Gábor azt írta: a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat.

A Fidesz szervezeti újjáépítésének keretében Orbán Viktor pártelnök ellátogat a pártja megyei választmányi üléseire - közölte az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. A választmányi üléseken a pártszervezés aktuális kérdéseiről és a politikai helyzetről egyeztetnek. Havasi Bertalan külön kiemelte, hogy a Fidesz elnöke nem országjárást tart.

Borsány-Gyenes Andrást választották a Magyar Sportújságírók Szövetségének új elnökévé a szervezet rendkívüli tisztújító közgyűlésén. A tisztújításra azért volt szükség, mert Szöllősi György korábbi elnök és az elnökség tagjai augusztusban lemondtak. Borsány-Gyenes András a korábbi programok folytatását ígérte, és közölte, hogy az új vezetés távol tartja magát a pártpolitikától.

Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta - közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit bejegyzése szerint naponta mintegy kétszáz pedagógus végzi el az oktatóprogramot, így nagyobb biztonságban lehet 25 ezer, életveszélyes allergiában szenvedő gyerek és az értük az intézményekben felelős pedagógusok.

Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az szja 1 százalékos felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A regisztrációt azoknak a szervezeteknek is el kell végezniük, amelyek korábban már részesültek az adózók felajánlásaiból.

Öt embert vettek őrizetbe a brit Fairford légitámaszpont közelében robbanóanyagokkal elkövetett visszaélés miatt. A hatóságok kiürítették a nyugat-angliai támaszpont közelében fekvő Whelford község jelentős részét, és a lakosságot a helyi szabadidőközpontban helyezték el. A megyei rendőrség főparancsnok-helyettese sajtótájékoztatóján elmondta: az amerikai légierő által használt brit légitámaszpont felé három gyanús furgon haladt, amelyeket fegyveres rendőrök állították meg.

További tárgyalásokra számít Iránnal az amerikai elnök. Donald Trump az Axios hírportál kérdésére úgy fogalmazott, hogy a teheráni vezetés megállapodási javaslatát talán egy éve elfogadta volna Washington, de Irán azóta túlfeszítette a húrt. A portál értesülése szerint az újabb tárgyalási forduló már a jövő héten lehetséges.

Lemondott a szerb köztársasági elnök, hogy az október 25-i előrehozott parlamenti választáson miniszterelnök-jelöltként indulhasson. Aleksandar Vucic lemondása bejelentésekor azt mondta: Szerbia a jövőben is az európai integráció útján kell, hogy maradjon, de nem szakíthatja meg a kapcsolatokat hagyományos, keleti partnereivel sem.

Gyorsított eljárásban szerb állampolgárságot kapott Vadim Novinszkij ukrán milliárdos üzletember és volt parlamenti képviselő, akit Ukrajnában hazaárulás gyanúja miatt köröznek. A honosításról szóló döntést a miniszterelnök írta alá, a szerb kormány pedig nem indokolta, hogy az állampolgárság megadása milyen államérdeket szolgál. A milliárdos 2022-ben elhagyta Ukrajnát, később lemondott parlamenti mandátumáról, és tagadja az ellene felhozott vádakat.

Oroszország több mint 2200 nagy hatótávolságú drónnal támadta Ukrajnát az utóbbi egy héten - közölte az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij szerint az orosz hadsereg több mint 1640 siklóbombát és 38 ballisztikus rakétát, illetve manőverező robotrepülőgépet is bevetett ukrajnai célpontok ellen. Csak vasárnap öten vesztették életüket orosz támadásokban, közülük hárman Zaporizzsja régióban. Kijevben és Odesszában egy-egy halálos áldozat volt.

Magyar Örökség-díjat kapott a Kós Hubert, Szabó Szebasztián, Németh Nándor és Milák Kristóf alkotta 4x100 méteres gyorsúszóváltó. A kvartett augusztusban, Párizsban az Európa-bajnokságok százéves történetében először nyert aranyérmet ebben a számban. Az elismerést a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében Németh Nándor és Szabó Szebasztián vette át. A kuratórium szerint a váltó teljesítménye méltó arra, hogy helyet kapjon a magyar kultúra Aranykönyvében.