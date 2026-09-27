Iszlamistákkal végeztek a katonák

A tájékoztatás szerint a csoportra a pakisztáni határhoz közeli Kamdesnél csaptak le, mivel fegyveres erőszakcselekményeket akartak elkövetni Afganisztánban.

Az áldozatok közül többen az Iszlám Állam terrorszervezet Pakisztánból érkező hívei, illetve a volt kormány biztonsági erőinek tagjai voltak - olvasható a minisztérium közleményében, amelyben azzal vádolták Iszlámábádot, hogy a volt afgán kormány embereit a pakisztáni hírszerzés képezte ki és szándékosan küldte vissza Afganisztánba.

Az állításra a pakisztáni kormány egyelőre nem reagált.

Az Ariana News című afgán híportál az X-en azt közölte, hogy a sebesült fegyvereseket a hadsereg elfogta.

Az incidensre nem sokkal a pakisztáni légierő afganisztáni területek elleni légicsapásai után került sor. Iszlámábád azt közölte, hogy a héten végrehajtott műveletekben 28 fegyveressel végzett, Kabul szerint azonban az áldozatok civilek voltak.