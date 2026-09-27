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Az orosz védelmi minisztérium videójáról készített képen egy orosz Iszkander műveleti-taktikai rakétarendszer a nem hadászati nukleáris erők orosz-fehérorosz hadgyakorlatának második szakaszában egy nem megnevezett oroszországi helyszínen a manőverek megkezdésének napján, 2024. június 11-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium

Hatalmas „szovjet” hadgyakorlat kezdődött Oroszországban

Infostart / MTI

Oroszországban megkezdődött a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (ODKB) közös parancsnoki-, törzs- és különleges hadgyakorlata - közölte az orosz védelmi minisztériuma.

A gyakorlatra Fehéroroszországból, Kazahsztánból, Kirgizisztánból és Tádzsikisztánból érkeztek katonák. Örményország 2024-ben felfüggesztette részvételét a szövetségben.

A Vzaimodejstvie-2026 (Kölcsönhatás-2026), a Poiszk-2026 (Keresés-2026) és az Eselon-2026 (Harclépcső-2026) gyakorlatok megnyitó rendezvényét a cseljabinszki régióban lévő Csebarkul gyakorlóterepen tartották me egy időben, Andrej Szergyukov, a ODKB Egyesített Parancsnokságának vezetője és Mirlán Turgunbekov főtitkárhelyettes részvételével - derült ki a közleményből.

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Az oroszok újabb település elfoglalását jelentették be, csapás érte a Vodafone kijevi adatközpontját - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Az orosz védelmi minisztérium bejelentette a Harkiv megyei Hripuni elfoglalását, és azt állítja, hogy szorosabbra vonták az ostromgyűrűt a régió északi részén bekerített ukrán erők körül. Moszkva szerint az orosz hadsereg éjszaka csapást mért a Vodafone kijevi adatközpontjára, valamint több katonai, logisztikai és infrastrukturális célpontra, az orosz légvédelem pedig 96 ukrán drónt lőtt le. Közben gyorsított eljárásban szerb állampolgárságot kapott Vadim Novinszkij ukrán milliárdos volt parlamenti képviselő, akit Ukrajnában hazaárulás gyanúja miatt köröznek. Az ukrán erők a héten jelentős előrenyomulást értek el a Borova és Szlovjanszk közötti frontszakaszon, miközben egyes településekről kötelező evakuálást rendeltek el. Diplomáciai téren a háború kezdete óta először tárgyalt egymással az orosz és a német külügyminiszter, Volodimir Zelenszkij pedig arról beszélt, hogy az Egyesült Államok ismét intenzíven dolgozik a béketárgyalások megszervezésén, ugyanakkor elutasította, hogy Moszkvában találkozzon Vlagyimir Putyinnal.

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