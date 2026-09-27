Hatalmas „szovjet” hadgyakorlat kezdődött Oroszországban

A gyakorlatra Fehéroroszországból, Kazahsztánból, Kirgizisztánból és Tádzsikisztánból érkeztek katonák. Örményország 2024-ben felfüggesztette részvételét a szövetségben.
A Vzaimodejstvie-2026 (Kölcsönhatás-2026), a Poiszk-2026 (Keresés-2026) és az Eselon-2026 (Harclépcső-2026) gyakorlatok megnyitó rendezvényét a cseljabinszki régióban lévő Csebarkul gyakorlóterepen tartották me egy időben, Andrej Szergyukov, a ODKB Egyesített Parancsnokságának vezetője és Mirlán Turgunbekov főtitkárhelyettes részvételével - derült ki a közleményből.