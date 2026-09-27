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Palesztinok izraeli támadásban megsemmisült épületek romjai elõtt Gázában 2025. október 28-án. Izrael és a Hamász palesztin iszlamista szervezet október 9-én megállapodott a gázai háború lezárását célzó békefolyamatnak a tûzszünetet és túszalkut magában foglaló elsõ szakaszáról.
Nyitókép: MTI/EPA/Mohamed Szaber

74 ezer palesztin halottról beszélnek

Infostart / MTI

Már több mint 74 ezer palesztin vesztette életét a Gázai övezetben csaknem három éve tartó összecsapásokkal összefüggésben, és több mint 175 ezer sebesültről tudnak - közölte a gázai egészségügyi minisztérium.

Hozzátették, hogy az Izrael és a térséget ellenőrző Hamász iszlamista terrorszervezet között tavaly októberben kötött tűzszünet óta is több mint 1100 palesztin halt meg a megállapodás ellenére rendszeresen kiújuló harcokban.

A Wafa palesztin hírügynökség úgy tudja, az utóbbi 48 órában a gázai egészségügyi intézményekbe összesen hét halottat és 38 sebesültet vittek be.

A minisztérium az áldozatok számát nem bontotta szét civilekre és fegyveresekre, de azt jelezte, hogy a halottak mintegy fele nő és gyerek.

A hírügynökség arról is hírt adott, ahogy az izraeli hatóságok jelentős lezárásokat vezettek be az október 2-ig tartó szukkót ünnepe miatt Ciszjordániában. A hírt a Ynet című izraeli hírportál megerősítette, hozzátéve, hogy az intézkedésekre az izraeli hadsereg ajánlásai nyomán került sor.

A Wafa jelentése szerint vasárnapra virradóra zsidó telepesek támadtak a Rámalláh környékén lévő Abu Faláh településére, és több, palesztin tulajdonban lévő autót felgyújtottak.

Azt is közölte, hogy vasárnapra virradóra lövöldözés tört ki a Jeruzsálem és Rámalláh közötti Kalandíja ellenőrzőpontnál, és az incidensben egy palesztin lány megsebesült.

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