Ez a nyár „kicsinálta” a gumikat is, érdemes most ellenőrizni őket – szakértői intelmek

A nyári nagy hőség, a 40 Celsius-fokos levegő és a 65-70 fokra felforrósodó aszfalt csökkenti a gumiabroncsok élettartamát – hangsúlyozta az InfoRádióban Morenth Péter, a Magyar Gumiabroncs Szövetség elnöke.

„Ebben a melegben sokkal jobban kopnak az abroncsok, leginkább azok, amelyek nincsenek megfelelően felfújva, mert nagyon kevesen veszik azt figyelembe – legalábbis az eddigi visszajelzések alapján –, hogy rendszeresen foglalkozzanak azzal, hogy az abroncsaikat megfelelő mértékben felfújassák egy-egy tankolás alkalmával. Pedig erre is lehetne figyelni, illetve hogy

lehetőleg még hideg abroncsokat próbáljunk meg levegővel felnyomni”

– mutatott rá.

Hozzátette: ha csökken a hőmérséklet, ereszteni kell a guminyomásból.

A gumiabroncs megfelelő nyomásának megválasztása nem csak a kopást csökkenti: nagyon sok esetben sokkal több üzemanyag fogy azáltal, hogy rossz a guminyomás, főleg ha valaki rendszeresen, illetve hosszabb távokon használja az autóját.

Morenth Péter hangsúlyozta: a téli gumik fennhagyása a nyári melegben sokkal nagyobb kopást eredményez, télre használhatatlanná téve az abroncsokat.

Az autógumik kopásából mikroműanyagok kerülnek az útra és a levegőbe. „Ez lényegében folyamatosan bővülő folyamat, amire most már egyre jobban oda kell figyelniük a gyártóknak is. Az ESPR, az Európai Unió fenntartható termékek ökotervezéséről szóló rendelete 2024. július 18-án lépett hatályba, ehhez kapcsolódóan folyamatosan bővülnek azok a paraméterek, előírások, amelyek a gumiabroncsokra is vonatkoznak. Ez azt kívánja meg a gyártóktól, hogy minél jobb műszaki feltételeket biztosítsanak annak érdekében, hogy ezek a kopások minél kisebb mértékűek legyenek” – ecsetelte.

A Magyar Gumiabroncs Szövetség elnöke elmondta még:

egy 10 éves vagy annál idősebb abroncsot mindenképpen le kell cserélni, ebben segít az abroncs oldalán található DOT szám, amely tartalmazza a gyártás idejét is.

„Sokfajta paraméter határozza meg azt, hogy egy abroncs milyen hosszú életű lesz. Egyrészt, hogy azzal hogyan bánik a tulajdonosa, hol tárolja, váltja-e, cseréli-e vagy sem, garázsban tartja-e az autóját az év nagyobbik részében – főleg a nyári melegben –, vagy közvetlen napsugárzás éri az abroncsot. De a téli tárolás is fontos” – sorolta.

Morenth Péter szerint a téli abroncsokra akkor kell majd átváltani, ha 7 Celsius-fok alá esik a hőmérséklet.

A cikk Domanits András összeállítása alapján készült.