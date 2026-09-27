Megindokolták, hogy miért kell tárgyalni az oroszokkal

Úgy vélte, a 20 perces megbeszélés orosz hivatali partnerével "észszerű" volt, még akkor is, ha nem hozott pozitív eredményt.

Az ukrajnai háború kezdete óta német külügyminiszter most először találkozott Lavrovval.

"Mindazoknak, akik újra és újra azt mondják, hogy Németországnak tárgyalnia kell, Németországnak végre beszélnie kell Oroszországgal, nekik most azt válaszolom: ezt tesszük" - hangoztatta a német diplomácia vezetője, aki korábban a ZDF közszolgálati műsorszolgáltatónak azt mondta, hogy számos hivatali partnere arra kérte, legyen nyitott a megbeszélésekre Oroszországgal. Wadephul szerint kollégái azt tanácsolták neki, hogy "valamikor úgyis majd közvetlenül kell tárgyalni". Hangsúlyozta, nem szeretné azt sem, hogy az európaiak teljességgel átengedjék a tárgyalásokat az amerikaiaknak.

Wadephul mindemellett kijelentette: továbbra is érvényes az az alapelv, hogy

Ukrajnáról nem tárgyalnak Ukrajna nélkül.

A két fél egyetértett abban, hogy a megbeszélés nem hozott áttörést. Lavrov a dpa német hírügynökség kérdésére New Yorkban azt válaszolta, Wadephultól nem hallott semmit, ami nem felelne meg Berlin mindennapi nyilvános nyilatkozatainak. Elmondta, hogy a német külügyminiszterrel közölte: "Egyszerűen fel is hívhattak volna, és azt mondhatták volna: olvassa el a nyilatkozatomat!".

Wadephul úgy nyilatkozott, hogy Oroszország jelenleg nem mutat hajlandóságot arra, hogy konstruktív tárgyalási pozíciót foglaljon el.

A német delegáció köreiből azt szivárogtatták ki, hogy a találkozón Wadephul felszólította Oroszországot a feszültség enyhítésére. Kiemelte, hogy az olyan események, mint az augusztus eleji drónincidens a lipcsei repülőtéren vagy egyéb hibrid támadások nem ingatják meg Németország elszántságát a kijevi vezetés támogatására. Ugyanakkor rontják a már amúgy is megromlott német-orosz kapcsolatokat. Ennek megfelelően Wadephul világossá tette: elvárja az orosz vezetéstől, hogy komolyan álljon készen az ukrajnai háború befejezésére.