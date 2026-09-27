Elengedték a Magyar Péterre tojással támadó férfit, kiderült, hogy kiről van szó

A tájékoztatás szerint az 51 éves abonyi férfit a Szolnoki Rendőrkapitányságon hallgatták meg.

Magyar Péter miniszterelnököt a szolnoki Kossuth téren mondott beszéde közben próbálta meg az egyik ellentüntető tojással megdobni.

A kormányfő erre reagálva azt mondta, hogy a Tisza a kampánya során soha nem tett ilyet, nem mentek el a korábbi politikai vezetés rendezvényeire kiabálni, fütyülni, tojásokat dobálni vagy "fröccsöt locsolni".

Szerinte egyes emberekben a frusztráció onnan ered, hogy a politikai közösségük, a pártjuk, amiben sokáig hittek, "most szétesni látszik".

Később kiderült, hogy a tojás a színpadot már nem érte el, a tömegben állók között ért földet. A tüntetőt civil ruhás rendőrök a helyszínen leteperték.