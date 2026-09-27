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Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője az InfoRádió Aréna című műsorában.

Nem hitt saját méréseinek a Nézőpont Intézet a választás előtt

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Féléves távolmaradás után először adott részletes interjút Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője. A szakember a Magyar Nemzetnek beszélt a kutatóintézet módszertani hibáiról, az utolsó pillanatban történt választói eltolódásokról, valamint arról, hogy Orbán Viktor jelenleg a jobboldal megújulásának kulcsfontosságú erőforrása.

A 2026-os választások előtti mérések és a tényleges végeredmény közötti eltérés miatt vállalt több mint öt hónapos nyilvános szilenciumot a Nézőpont Intézet. Mráz Ágoston Sámuel elmondta: a választókerületi felméréseik túl korai adatfelvétele, valamint a részvételi arány és

a rejtőzködő szavazói rétegek téves becslése vezetett a pontatlan előrejelzésekhez.

A Nézőpont vezetője elismerte, hogy a választást közvetlenül megelőző napokban már láttak olyan méréseket, amelyek a Tisza Párt előnyét mutatták, ám ezeknek az adatoknak az utolsó pillanatban maguk sem adtak hitelt. A szakmai tanulságok levonása után az intézet létszámleépítést követően átalakítja működését: a napi pártpreferencia-adatok folyamatos publikálása helyett a jövőben mélyebb, szakpolitikai elemzésekre és a társadalmi folyamatok megértésére fókuszálnak.

Orbán Viktor szerepe a jobboldal újjászervezésében

Az elemző szerint a Fidesz választási vereségének fő oka az volt, hogy tizenhat év kormányzás után a megújulás helyett a stabilitást állította a kampány középpontjába, miközben a választók döntő része a változásra nyitott új ajánlatot kereste. Mráz Ágoston rámutatott:

a Fidesz mint márkanév jelenleg gyengébb pozícióban van, mint maga a volt miniszterelnök.

A számok alapján Orbán Viktor személyes népszerűsége és integráló szerepe nem akadálya, hanem alapvető feltétele a jobboldali szavazóbázis stabilizálásának.

Az intézetvezető úgy látja, a volt kormányfő kötcsei fellépése és a jobboldal vezetésére tett vállalása jelentheti a Fidesz számára a harminc százalék körüli támogatottsági szint visszaszerzésének lehetőségét.

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