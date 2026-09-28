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Új sebességmérõ traffiboxok a 71-es út Zánkai Erzsébet-tábor elõtti szakaszán 2024. július 4-én.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Tévhitek a traffipaxokról, van, amikor fékezni sem érdemes

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Számos tévhit él a járművezetők körében a sebességmérő berendezések működésével kapcsolatban. Bár sokan úgy vélik, hogy a rossz látási viszonyok vagy a késői fékezés megvédheti őket a szankcióktól, a mobil és a telepített traffipaxok technológiai adottságai ezt cáfolják.

A gyorshajtás megelőzése és a közlekedésbiztonság fenntartása érdekében alkalmazott sebességmérő eszközök működéséről még mindig sok téves információ kering az autósok között. Az egyik leggyakoribb tévhit a mérési távolsággal kapcsolatos – írja a szoljon.hu.

A fixen telepített, radaros elven működő traffipaxok a hatékony és

pontos mérést jellemzően rövidebb szakaszon, 3 és 20 méter közötti távolságban végzik el.

Ezzel szemben a mobil, lézeres mérőeszközök már több száz méteres távolságból is képesek meghatározni az érkező jármű sebességét. Emiatt ha a gépjárművezető csak a berendezés vagy a figyelmeztető tábla észlelésekor kezd fékezni, a szabályszegés rögzítése addigra már megtörténhetett.

A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy sem a sötétség, sem a ködös időjárás nem nyújt védelmet a bemérés ellen, mivel a korszerű mérőműszerek ezen körülmények között is üzembiztosan működnek.

A hatóságok hangsúlyozzák: a bírságok elkerülésének legbiztosabb módja a megengedett sebességhatárok folyamatos betartása, amit a gépjárművekbe épített tempomat vagy a navigációs alkalmazások is hatékonyan segíthetnek.

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Kezdőlap    Autó    Tévhitek a traffipaxokról, van, amikor fékezni sem érdemes

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