ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.29
usd:
320.68
bux:
151272.07
2026. szeptember 27. vasárnap Adalbert
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Home concept, Home savings, Selling home,Money and house, Business and finance concept, Concept For Tax, concept
Nyitókép: Getty Images/sakchai vongsasiripat

Milliárdos árcédulát kapott a Schoberték szentendrei luxusvillája

Infostart

Körülbelül 1,2 milliárd forintért bukkant fel az ingatlanpiacon Schobert Norbert és Rubint Réka szentendrei ingatlana. A nagyszabású villát kínáló hirdetés gyorsan felkeltette a nyilvánosság figyelmét, ám az érintettek egyelőre óvatosan nyilatkoznak a költözési szándékokról.

Ismét a figyelem középpontjába került a Schobert család, miután az egyik prémium ingatlanos portál kínálatában megjelent a szentendrei domboldalon fekvő, 600 négyzetméteres luxusrezidenciájuk. A hét szobával, négy fürdőszobával, saját wellness-részleggel és feszített víztükrű medencével felszerelt ingatlant 1,2 milliárd forintos irányáron hirdették meg – írja a blikk.hu.

A panormás Duna-parti birtok leírása szerint az ingatlan teljes privát szférát és kompromisszummentes luxust biztosít lakói számára. A hírrel kapcsolatban megkeresett Schobert Norbert szűkszavúan reagált: elmondása szerint

nem tudott arról, hogy az otthonuk nyilvánosan meghirdetésre került volna, a közzétett hirdetés pedig nem sokkal a megkeresés után el is tűnt az oldalról.

A családi ház esetleges értékesítése mögött a hírek szerint több tényező is állhat.

Egyfelől a család az utóbbi időszakban nyíltan vállalta anyagi kihívásait és Rubint Réka gyógykezelésének jelentős költségeit, másfelől a felnőtt korba lépő gyerekek kirepülésével a 600 négyzetméteres élettér egyszerűen túlságosan naggyá válhatott a mindennapokra.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Bulvár    Milliárdos árcédulát kapott a Schoberték szentendrei luxusvillája

ingatlan

villa

schobert norbert

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sokkoló terror-elhárítási akció egy brit faluban: öt férfit fogtak el egy légibázisnál

Sokkoló terror-elhárítási akció egy brit faluban: öt férfit fogtak el egy légibázisnál
A brit terrorellenes rendőrség öt férfit vett őrizetbe egy amerikai használatú brit légitámaszpontnál. A vasárnapi rajtaütés Gloucestershire megyében, Whelford faluban történt, a Királyi Légierő (RAF) Fairford bázisa tőszomszédságában. A vasárnap délután képek jelentek meg öt, félmeztelenre vetkőztetett és a földre fektetett férfiről. A hatóságok három furgont is vizsgálnak, amelyekben a gyanú szerint robbanóanyag lehetett. Mintegy 85 házat kiürítettek, a helyszínt pedig tűzszerészek és fegyveres rendőrök lepték el.
Elengedték a Magyar Péterre tojással támadó férfit, kiderült, hogy kiről van szó

Elengedték a Magyar Péterre tojással támadó férfit, kiderült, hogy kiről van szó

A rendőrség garázdaság és rendzavarás szabálysértés elkövetése miatt hallgatta meg azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Péter miniszterelnököt országjárása szolnoki állomásán. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte, a férfit szabadon bocsátották.
 

Europion kutatás: a többség szerint helyes volt kikérni Magyar Péter mentelmi jogát is

Különös hátteret választott magának Magyar Péter

Orbán Viktor is elindul

VIDEÓ
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
A kórházak is rendszert váltanak? Tóth Gábor, Inforádió, Aréna
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.25. péntek, 18:00
Flamm László
külpolitikai és skandináv térségi szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az oroszok újabb település elfoglalását jelentették be, csapás érte a Vodafone kijevi adatközpontját - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Az oroszok újabb település elfoglalását jelentették be, csapás érte a Vodafone kijevi adatközpontját - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Az orosz védelmi minisztérium bejelentette a Harkiv megyei Hripuni elfoglalását, és azt állítja, hogy szorosabbra vonták az ostromgyűrűt a régió északi részén bekerített ukrán erők körül. Moszkva szerint az orosz hadsereg éjszaka csapást mért a Vodafone kijevi adatközpontjára, valamint több katonai, logisztikai és infrastrukturális célpontra, az orosz légvédelem pedig 96 ukrán drónt lőtt le. Közben gyorsított eljárásban szerb állampolgárságot kapott Vadim Novinszkij ukrán milliárdos volt parlamenti képviselő, akit Ukrajnában hazaárulás gyanúja miatt köröznek. Az ukrán erők a héten jelentős előrenyomulást értek el a Borova és Szlovjanszk közötti frontszakaszon, miközben egyes településekről kötelező evakuálást rendeltek el. Diplomáciai téren a háború kezdete óta először tárgyalt egymással az orosz és a német külügyminiszter, Volodimir Zelenszkij pedig arról beszélt, hogy az Egyesült Államok ismét intenzíven dolgozik a béketárgyalások megszervezésén, ugyanakkor elutasította, hogy Moszkvában találkozzon Vlagyimir Putyinnal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Robban a bírságbomba az adóbevallásoknál: végleg kivezetik a megszokott rendszert, egymilliós büntetést kockáztat, aki nem lép időben

Robban a bírságbomba az adóbevallásoknál: végleg kivezetik a megszokott rendszert, egymilliós büntetést kockáztat, aki nem lép időben

2027. január 1-jétől erre már nem lesz lehetőség. A magyar vállalkozások döntő többségének alig néhány hónapja maradt az átállásra.

BBC
Business Sport Travel Science
Five men arrested on suspicion of preparing terrorist act after major incident near RAF Fairford

Five men arrested on suspicion of preparing terrorist act after major incident near RAF Fairford

Authorities were called early Sunday morning, after reports of "three suspicious vehicles" travelling toward the RAF base.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 24. 18:00
A GVH körbenézett Whispertonnál, és komoly hibákat talált
2026. szeptember 24. 14:22
Megszólalt Michael Schumacher felesége, bensőséges részleteket árult el
×
×