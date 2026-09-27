Milliárdos árcédulát kapott a Schoberték szentendrei luxusvillája

Ismét a figyelem középpontjába került a Schobert család, miután az egyik prémium ingatlanos portál kínálatában megjelent a szentendrei domboldalon fekvő, 600 négyzetméteres luxusrezidenciájuk. A hét szobával, négy fürdőszobával, saját wellness-részleggel és feszített víztükrű medencével felszerelt ingatlant 1,2 milliárd forintos irányáron hirdették meg – írja a blikk.hu.

A panormás Duna-parti birtok leírása szerint az ingatlan teljes privát szférát és kompromisszummentes luxust biztosít lakói számára. A hírrel kapcsolatban megkeresett Schobert Norbert szűkszavúan reagált: elmondása szerint

nem tudott arról, hogy az otthonuk nyilvánosan meghirdetésre került volna, a közzétett hirdetés pedig nem sokkal a megkeresés után el is tűnt az oldalról.

A családi ház esetleges értékesítése mögött a hírek szerint több tényező is állhat.

Egyfelől a család az utóbbi időszakban nyíltan vállalta anyagi kihívásait és Rubint Réka gyógykezelésének jelentős költségeit, másfelől a felnőtt korba lépő gyerekek kirepülésével a 600 négyzetméteres élettér egyszerűen túlságosan naggyá válhatott a mindennapokra.