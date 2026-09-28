Generációk eltérő valóságai a munkahelyeken

Azt az eredményt hozta a kutatás, hogy az egyes generációk nagyon nyitottak a közös munkára, viszont nem keresik egymás társaságát – mondta az InforRádióban Steigervald Krisztián. A generációkutató egy megtörtént eset felidézésével érzékeltette ennek az ellentmondásos helyzetnek a lényegét.

„Egy vidéki termelővállalatnál dolgoztunk fizikai munkásokkal, és egész nap arról beszéltünk, hogy az idősebb munkavállalók azt mondták, hogy egyszerűen nem tudnak beszélgetni a fiatal kollégákkal, a fiatal kollégák nem beszélgetnek velük, nagyon nagy a távolság. A nap végére egy 21 éves fizikai munkás már annyira fölhúzta magát, hogy nagyon indulatosan azt mondta: értsük meg, hogy ő annyira szívesen beszélgetne az idősebbekkel, de az idősebbek a szünetben csak a munkáról akarnak beszélni, és ő beszélne inkább valami másról. Szóval ott dolgozunk egy munkahelyen, de valójában

olyan, mintha mégsem ugyanazon a munkahelyen dolgoznánk, mert nagyon-nagyon más valósággal és nagyon-nagyon más tudatállapottal vagyunk jelen a munkahelyen”

– fogalmazott.

Ezt úgy is lehet értelmezni, hogy az együtt dolgozó korosztályok kölcsönösen idegesítik egymást, de valójában nem erről van szó – hangsúlyozta Steigervald Krisztián. Szerinte a generációk kölcsönösen nem ismerik a másikat, az ő valóságát, a működését.

„Van egy idősebb vezető, mondjuk azt, hogy egy ötvenvalahány éves műszakvezető, és teljesen jó szándékból, jóindulatból azt mondja egy fiatalabb kollégának, hogy jól van, majd te ezt megtanulod. És ebben teljesen jó szándék van, egyfajta mesteri gondolkodásmód. De erre egy mai huszonéves nyugodtan gondolhatja azt, vagy kihallhatja azt, hogy engem nem vesznek komolyan, engem lenéznek” – illusztrálta újabb példával a helyzet nehézségét. Hozzátette: az eltérő valóságok miatt alakulhat ki a feszültség, amelyet ott is érzékelhetnek az érintettek, ahol nincs is. Lehet olyan a helyzet, mintha kölcsönösen idegesítenék egymást az emberek, mert kölcsönösen nem értik meg a másik beszédét.

A védekezési mechanizmus mindkét oldalról az általánosítás, az olyan sztereotípiák, hogy az idősek elmaradottak és önkizsákmányolók, a fiatalok pedig lusták és nagyképűek, de ezen túl kell lépni

– hangsúlyozta a generációkutató. A munkáltatóknak mindenképpen, a generációs sokszínűség ugyanis önmagában még nem együttműködés – jegyezte meg.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Herczeg Zsolt készítette.