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Red Jonaprince almafajta elfagyott elsõ virágai (b) és a késõbb kinyílt, életképes virágok (j) egy termelõ kertjében, Nyíregyháza határában 2026. április 21-én. A tavaszi fagy leginkább az északi és észak-keleti országrészt és Közép-Magyarországot érintette.
Nyitókép: Balázs Attila

Változott a szabályozás, milliós bírságot is kaphatnak a kertes házban élők

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Az avar és a kerti hulladék égetése 2026 őszén is csak ott legális, ahol az önkormányzat kifejezetten megengedi, a szabályszegőkre pedig 100 ezer forintos levegővédelmi, súlyosabb esetben akár 3 millió forintos tűzvédelmi bírság is várhat.

A 2022-ben kihirdetett háborús veszélyhelyzet 2026. május 14-én szűnt meg, ami után több település módosította a szabályokat, ezért ősszel különösen fontos ellenőrizni, hogy az adott településen egyáltalán szabad-e tüzet gyújtani, és ha igen, mikor – írja az index.hu.

A nagyobb városok közül sok helyen már korábban is teljes tilalom volt érvényben. Nyíregyházán egész évben tilos a kerti hulladék égetése, Szekszárdon belterületen tilos, Kaposvár lakóövezeteiben pedig szintén tilos tüzet gyújtani a nyesedéknek.

Tamásiban 2026. május 14-től egész évben tilos az avar és a kerti zöldhulladék égetése, miközben Öttevényen szeptember 15. és december 15. között meghatározott napokon és időpontokban ugyanez megengedett. Nyírteleken szeptember 1. és november 30. között hétfőtől szombatig, két időablakban lehet égetni.

A HungaroMet korábbi mérése szerint egy 100 literes avarkupac elégetésekor mintegy 20 méteres távolságban a részecskék száma és koncentrációja több mint tízszeresére nőtt az alapszennyezettséghez képest, és tartósan magas volt a veszélyes PM2,5-ös szálló por szintje is.

Égetés helyett ideális választás lehet a komposztálás, az ágak ledarálása, vagy a zöldhulladék elszállítás igénybe vétele.

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