Orbán Viktor: „Készüljetek fel. Ez csak a kezdet”

„Németország és Európa számára hatalmas este!” – így értékelte Orbán Viktor vasárnap este, hogy az exit poll szerint a szélsőjobboldali párt 44,5 százalékot szerezhetett a Szász-Anhalt tartományban rendezett választáson.

A huge night for Germany and Europe!



Congratulations to @Alice_Weidel, @UlrichSiegmund and the entire @AfD on their landslide victory in Saxony-Anhalt!



Buckle up. This is just the beginning! ? — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 6, 2026

„Gratulálunk Alice Weidelnek, Ulrich Siegmundnak és az egész AfD-nek a földcsuszamlásszerű győzelmükhöz Szász-Anhaltban!” – írta az X-en közzétett bejegyzésében a párt politikusainak és tagságának, és azt is hozzátette: „Készüljetek fel. Ez csak a kezdet!”