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Nyitókép: Forrás: Pexels.com

A Fidesz szerint a Tisza rosszat akar a katásoknak

Infostart / MTI

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője szerint a Tisza Párt durván meg akarja emelni a katások adóját, szerinte a párt a katásokat is becsapta a választási ígéreteivel.

Az ellenzéki frakcióvezető a Facebook-oldalán vasárnap közzétett bejegyzésében azt írta, Magyar Péter 2024. október 23-án még a kata (kisadózó vállalkozók tételes adója) visszavezetését ígérte, 2025 februárjában pedig a kisvállalkozói adóterhek csökkentését.

"Magyar Péter bejelentette, hogy a katások adóját jelentősen megemeli. Érdekes, hogy erről a kampányban egyetlen szó sem esett. A jelentős adóemelésre állítólag azért van szükség, hogy

a katások is jogosultak legyenek táppénzre és nyugdíjra.

Csakhogy a katások most is jogosultak táppénzre és nyugdíjra" - írta bejegyzésében Bóka János.

Kiterjesztés, de adóemeléssel

Magyar Péter miniszterelnök szombati szolnoki országjárásán jelentette be, hogy a kata széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány. Ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is.

Hozzátette, a kata kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is.

Közölte, emiatt a kata havi adóját is emelni kell, akár egy lépésben jelentősen, akár két kisebb lépésben, és a tervek között szerepel, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra emeljék.

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