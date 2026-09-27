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Egy kutya orra közelről fotózva.
Nyitókép: Unsplash

Ezt még a kutyája sem eheti meg

Infostart / MTI

Élelmiszermoly-fertőzés miatt Ebkeksz márkájú kutyajutalomfalatokat hívtak vissza a forgalomból – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

A hivatal azt írta, hogy a 20260601 tételszámú, 2027. június 1. minőségmegőrzési idejű,

100 gramm kiszerelésű Ebkeksz májas,

valamint a 20260315 tételszámú, 2027. március 15. lejárati idejű, 100 gramm kiszerelésű rizslisztes, húsmentes kutyajutalomfalatok tételeiben lárvák és szövedékek jelenlétét, vagyis élelmiszermoly-fertőzést észleltek.

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A Nébih tájékoztatása szerint a visszahívást önkéntesen kezdeményezte a Mancskonyha Kft., amely a termékek gyártója. A honlapon közölt adatok szerint a jutalomfalatokat a Superjuice Kft. forgalmazza.

A hivatal közleményében arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett azonosító adatokkal rendelkező termékeket ne adják kedvencüknek.

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