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Hegedűs Zsolt egészségügyért felelős miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés egészségügyi bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Hegedűs Zsolt nagyothalló

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Személyes bejegyzésben hívta fel a figyelmet a hallássérültek helyzetére a hallássérültek világnapján Hegedűs Zsolt. Az egészségügyi miniszter közösségi oldalán tudatta, hogy ő maga is nagyothallással él, egyúttal hangsúlyozta az akadálymentes kommunikáció és a társadalmi nyitottság fontosságát.

A tárcavezető vasárnap esti bejegyzésében leírta, hogy a halláskárosodás a mindennapokban jelentős többletfigyelmet és -energiát igényel, különösen zajos környezetben vagy a társalgások során. Kiemelte, hogy a hallássérülés különféle formáiban érintett emberek közül senki sem kerülhet hátrányba állapota miatt.

Hegedűs Zsolt hangsúlyozta: miniszteri munkája során kiemelt célja, hogy az egészségügyben és a mindennapokban egyaránt biztosított legyen az akadálymentes kommunikáció, a segítségnyújtás és az emberi méltóság feltétlen tisztelete. A miniszter köszönetet mondott az érintetteknek, családjaiknak, valamint a támogatásukért dolgozó szakembereknek és civil szervezeteknek.

A Tisza-kormány tagjai közül nem Hegedűs Zsolt az egyetlen érintett politikus: Bódis Kriszta, a Tisza Párt országgyűlési képviselője júniusban számolt be nyilvánosan veleszületett halláskárosodásáról és az ezzel járó feladatairól.

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