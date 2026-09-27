Hegedűs Zsolt nagyothalló

A tárcavezető vasárnap esti bejegyzésében leírta, hogy a halláskárosodás a mindennapokban jelentős többletfigyelmet és -energiát igényel, különösen zajos környezetben vagy a társalgások során. Kiemelte, hogy a hallássérülés különféle formáiban érintett emberek közül senki sem kerülhet hátrányba állapota miatt.

Hegedűs Zsolt hangsúlyozta: miniszteri munkája során kiemelt célja, hogy az egészségügyben és a mindennapokban egyaránt biztosított legyen az akadálymentes kommunikáció, a segítségnyújtás és az emberi méltóság feltétlen tisztelete. A miniszter köszönetet mondott az érintetteknek, családjaiknak, valamint a támogatásukért dolgozó szakembereknek és civil szervezeteknek.

A Tisza-kormány tagjai közül nem Hegedűs Zsolt az egyetlen érintett politikus: Bódis Kriszta, a Tisza Párt országgyűlési képviselője júniusban számolt be nyilvánosan veleszületett halláskárosodásáról és az ezzel járó feladatairól.