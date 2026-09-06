Földcsuszamlásszerű győzelem néz ki az AfD-nek Németországban, itt vannak az első adatok

Az economx.hu által ismertetettbecslések alapján az AfD a legutóbbi, 2021-es választásokhoz képest több mint 23 százalékponttal növelte támogatottságát, míg a tartományt 2002 óta vezető CDU az öt évvel ezelőtti 37,1 százalékos eredményét megfelezve történetének legalacsonyabb szász-anhalti sikerét érte el.

A kisebb pártok közül a Baloldal 9,5-9, a Zöldek 9-8,5, az SPD pedig 8-9 százalékon áll. A

liberális FDP 2-2,5 százalékkal kiesik a tartományi parlamentből,

míg a Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) az ötszázalékos bejutási küszöb határán (4,8-5 százalék) áll.

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Meglesz az önálló kormányzás?

A választás kulcskérdése, hogy az AfD megszerzi-e az abszolút többséget a törvényhozásban az önálló kormányzáshoz, mivel a többi párt korábban kizárta a koalíciókötést az alakulattal. Amennyiben az AfD nem éri el a többséget, a parlamentbe bejutó pártok megoszlása miatt a hagyományos pártok számára is rendkívül bonyolulttá válik a kormányalakítás.

Történelmi győzelmet arathatott az AfD Szász-Anhaltban.

Az eredmény nemcsak a tartományi politikai szerkezetet rendezi át, hanem Friedrich Merz kancellár és a szövetségi CDU számára is súlyos figyelmeztetés a szeptember folyamán esedékes további tartományi voksolások előtt.

Az első értékelések

Alice Weidel, az AfD szövetségi társelnöke szerint pártja egyértelmű kormányalakítási megbízást kapott Szász-Anhaltban. "Ez történelmi eredmény és világos kormányalakítási megbízás" - jelentette ki az exit poll felmérések ismertetését követően. "A legerősebb pártnak jut mindig a feladat, hogy kormányt alakítson" - húzta alá. Mint mondta, jelöltjük a tartományi kormányfői posztra, Ulrich Siegmund mindig is azt mondta, hogy az AfD tárgyalásokat fog kezdeményezni. "Mi mindig kezet nyújtunk, hogy egy jó Németország, és mindenekelőtt itt, egy jó Szász-Anhalt érdekében jó álláspontokat tudjunk érvényesíteni" - tette hozzá.

Az AfD szász-anhalti szervezetének vezető jelöltje, Ulrich Siegmund kijelentette, hogy elérte célját a tartományi választásokon. "Pontosan azt értük el, amit akartunk" - mondta Siegmund az ARD-nek Magdeburgban. "Történelmet írtunk ebben a tartományban" - hangsúlyozta. Megerősítette, hogy

kezet kíván nyújtani minden olyan erőnek, amely alapvető politikai fordulatot szeretne elérni Szász-Anhaltban.

Ugyanakkor azt is elmondta, hogy jelenleg nem lát ilyet.

Sven Schulze kereszténydemokrata tartományi kormányfő elismerte pártja vereségét. "Vereség ez számunkra" - mondta, hozzátéve, hogy "mindenek előtt a választás győztesének szeretne gratulálni". Mint mondta, a magas választási részvételre tekintettel kijelentette, hogy a választások kimenetele demokratikus folyamat eredménye volt.

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