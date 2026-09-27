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Nyitókép: MTI/AP/Alastair Grant

Sokkoló terror-elhárítási akció egy brit faluban: öt férfit fogtak el egy légibázisnál

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

A brit terrorellenes rendőrség öt férfit vett őrizetbe egy amerikai használatú brit légitámaszpontnál. A vasárnapi rajtaütés Gloucestershire megyében, Whelford faluban történt, a Királyi Légierő (RAF) Fairford bázisa tőszomszédságában. A vasárnap délután képek jelentek meg öt, félmeztelenre vetkőztetett és a földre fektetett férfiről. A hatóságok három furgont is vizsgálnak, amelyekben a gyanú szerint robbanóanyag lehetett. Mintegy 85 házat kiürítettek, a helyszínt pedig tűzszerészek és fegyveres rendőrök lepték el.

Az öt férfi vasárnap hajnalban, a RAF Fairford légibázistól néhány kilométerre fekvő Whelfordban fogták el. A brit sajtóban és a közösségi médiában feltűnt felvételeken a gyanúsítottak félmeztelenül a földre fektetve, megbilincselve láthatók a rendőrök őrizetében. A helyi rendőrség sokáig nem közölt részleteket, de vasárnap a nap folyamán már ismert volt, hogy szerint több embert a robbanóanyagokról szóló brit törvény alapján vettek őrizetbe.

A hatóságok nem bíztak semmit a véletlenre: az amerikai bázis közelében levő faluban 85 otthon lakóit evakuálták hajnali fél kettő körül. A lakókat egy közeli szabadidőközpontba vitték, miközben a rendőrség útlezárásokat állított fel Whelfordban és a légibázis felé vezető utakon – tudósított az incidensről a Telegraph című lap.

Három furgont vizsgálnak a tűzszerészek

A fenyegetés súlyosságát jelzi, hogy a helyszínre kivonult a brit hadsereg speciális tűzszerész egysége. A három fehér furgon közül kettőnek nyitva volt a hátsó ajtaja, a légi felvételeken pedig nagyobb fekete tárgyak láthatók a járművek körül.

Andy Burnham miniszterelnök ugyan folyamatos tájékoztatást kapott az incidensről, de vasárnap délutánig a brit kormány nem kommentálta érdemben az ügyet, arra hivatkozva, hogy a nyomozás folyamatban van.

Honnan jött a fenyegetés? A bázis tevékenysége talán válasz lehet

A RAF Fairford támaszpont évtizedek óta fontos amerikai előretolt „bástya” Európában. A hidegháború idején az amerikai Stratégiai Légierő Parancsnokság használta, később pedig az 1991-es öbölháborúban is szerepet kapott.

Jelenleg itt állomásozik az amerikai légierő két fontos egysége:

  • az 501. Harctámogató Repülőezred (501st Combat Support Wing)
  • a 420. Légibázis-század (420th Air Base Squadron)

A légibázis jelentősége az Irán elleni háborúban tovább nőtt. Az amerikaiak ugyanis Fairfordról is indítottak műveleteket iráni célpontok ellen, illetve a bázist az amerikai bombázógépek európai műveleteinek egyik kiindulópontjaként használják.

A brit hatóságok az elmúlt hónapokban már több biztonsági intézkedést vezettek be a környéken. Márciusban védőpaneleket helyeztek el a bázis kerítésén, miután az amerikai bombázógépek érkezése miatt egyre több olyan civil jelent meg a környéken, aki a repülőgépeket figyeli. A környező utakat korábban biztonsági és megközelítési okokból is lezárták.

A brit médiában a lehetséges fenyegetések forrásaként felmerült Oroszország és Irán neve. Előbbi részéről azért lenne furcsa és a saját érdekeket sértő a lépés, mert egy amerikai bázisról van szó és Trump amerikai elnök épp most hívta meg Putyin orosz elnököt a Miamiban rendezendő G20-as csúcsra.

A RAF Fairfordot ugyanakkor júliusban közvetlenül is megfenyegette az iráni Forradalmi Gárda. A szervezet akkor azt közölte: minden olyan katonai bázis, amelyet Irán elleni támadásokra használnak, „legitim célpontnak” számít.

Az Gárda szerint az Egyesült Államok azért használja a Fairfordról felszálló B–1-es bombázókat, mert csökkennek a rakétakészletei. A brit kormány a fenyegetés elhangzásakor azt közölte, hogy a brit fegyveres erők készen állnak az ország megvédésére „bármilyen támadással” szemben.

Az amerikai légierő is közleményt adott ki vasárnap és azt írta: a Fairfordon és más brit támaszpontokon szolgáló amerikai egységek éberek, és folyamatosan értékelik a biztonsági helyzetet. A megfelelő intézkedéseket szükség esetén módosítják annak érdekében, hogy megvédjék az amerikai katonákat, civileket, szerződéses alkalmazottakat és családtagjaikat.

A mostani letartóztatások és a korábbi iráni fenyegetések között egyelőre nincs hivatalosan megállapított kapcsolat. A rendőrségi vizsgálat folyamatban van, és egyelőre azt sem közölték, hogy a három furgonban pontosan milyen anyagokat vagy eszközöket találtak.

Vasárnap délután a környéken az evakuálás és a rendőrségi kordon miatt továbbra is korlátozások voltak érvényben és ekkor még nem volt hivatalos információ az öt őrizetbe vett férfi személyazonosságáról vagy az esetleges vádakról.

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Sokkoló terror-elhárítási akció egy brit faluban: öt férfit fogtak el egy légibázisnál
A brit terrorellenes rendőrség öt férfit vett őrizetbe egy amerikai használatú brit légitámaszpontnál. A vasárnapi rajtaütés Gloucestershire megyében, Whelford faluban történt, a Királyi Légierő (RAF) Fairford bázisa tőszomszédságában. A vasárnap délután képek jelentek meg öt, félmeztelenre vetkőztetett és a földre fektetett férfiről. A hatóságok három furgont is vizsgálnak, amelyekben a gyanú szerint robbanóanyag lehetett. Mintegy 85 házat kiürítettek, a helyszínt pedig tűzszerészek és fegyveres rendőrök lepték el.
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