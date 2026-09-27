Különös hátteret választott magának Magyar Péter

A miniszterelnök közösségi oldalán megosztott bejegyzése szerint a vecsési gasztronómiai fesztiválon kiváló hangulat, sramlizene és töltött káposzta fogadta a látogatókat. Magyar Péter a posztban külön köszönetet mondott a szervezőknek a meghívásért.

A kormányfő Vecsés előtt Szolnokon tartott lakossági fórumot, ahol beszédét bekiabálásokkal próbálták megzavarni. A szolnoki eseményen – amelyen a térség országgyűlési képviselője, Rost Andrea is részt vett – atrocitás is történt: a színpad irányába tojást dobtak.

A miniszterelnök a helyszínen úgy reagált, egy kis folyadéktól vagy fröccstől még senkinek nem lesz baja.