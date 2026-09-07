Alice Weidel: ez világos kormányalakítási megbízás az AfD-nek

A párt a voksok 44-44,5 százalékát tudhatja magáénak a szavazóhelyiségekből távozók megkérdezésén alapuló felmérés szerint. A megelőző tartományi választáson, 2021-ben az AfD 20,8 százalékot szerzett.

A második helyet Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) szerezheti meg a voksok 18,5 százalékával. A jobbközép párt 2021-ben 37,1 százalékot szerzett a tartományi választáson.

A Baloldal a voksok 9-9,5 százalékát szerezhette meg. 2021-es eredményük 11 százalék volt.

A Zöldek a szavazatok 8,5-9 százalékára számíthatnak a 2021-es 5,9 százalékkal szemben, míg a szociáldemokraták 8-9 százalékra, miután 2021-ben 8,4 százalékot kaptak.

A populista Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) 4,8-5 százalékos eredményre számíthat, így lehet, hogy nem éri el az 5 százalékos parlamenti küszöböt, amelyet valószínűleg a Német Szabad Demokrata Párt (FDP) sem fog elérni az előrejelzés szerinti 2-2,5 százalékos támogatottságával. 2021-ben a párt 6,4 százalékot szerzett Szász-Anhaltban.

Az ARD és ZDF felmérése szerint rekordrészvétel volt a tartományi választáson, a választópolgárok mintegy 78 százaléka járult az urnákhoz.

Alice Weidel, az AfD szövetségi társelnöke szerint pártja egyértelmű kormányalakítási megbízást kapott Szász-Anhaltban.

„Ez történelmi eredmény és világos kormányalakítási megbízás”

– jelentette ki az exit poll felmérések ismertetését követően. „A legerősebb pártnak jut mindig a feladat, hogy kormányt alakítson” – húzta alá. Mint mondta, jelöltjük a tartományi kormányfői posztra, Ulrich Siegmund mindig is azt mondta, hogy az AfD tárgyalásokat fog kezdeményezni. „Mi mindig kezet nyújtunk, hogy egy jó Németország, és mindenekelőtt itt, egy jó Szász-Anhalt érdekében jó álláspontokat tudjunk érvényesíteni” – tette hozzá.

Tino Chrupalla, az AfD másik társelnöke szerint a választási eredmények azt mutatják, hogy a választópolgárok elutasítják a fősodorhoz tartozó pártok úgynevezett tűzfal politikáját, vagyis azt, hogy nem hajlandóak együttműködni az AfD-vel.

Az AfD szász-anhalti szervezetének vezető jelöltje, Ulrich Siegmund kijelentette, hogy elérte célját a tartományi választásokon. „Pontosan azt értük el, amit akartunk” – mondta Siegmund az ARD-nek Magdeburgban. „Történelmet írtunk ebben a tartományban” – hangsúlyozta. Megerősítette, hogy kezet kíván nyújtani minden olyan erőnek, amely alapvető politikai fordulatot szeretne elérni Szász-Anhaltban. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy jelenleg nem lát ilyet.

Sven Schulze kereszténydemokrata tartományi kormányfő elismerte pártja vereségét. „Vereség ez számunkra” – mondta, hozzátéve, hogy „mindenek előtt a választás győztesének szeretne gratulálni”. A magas választási részvételre tekintettel kijelentette, hogy a választások kimenetele demokratikus folyamat eredménye volt.

Schulze az MDR közszolgálati műsorszolgáltatónak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy nem fog együttműködni az AfD-vel.

Mindemellett az esetlegesen a mérleg nyelvét játszó BSW szintén kizárta az együttműködést az AfD-vel. A fősodorhoz tartozó pártokkal ellentétben a BSW korábban a tűzfal politika feladását sürgette, Amira Mohamed Ali, a szélsőbaloldali párt társelnöke most azonban kijelentette, hogy nem támogatják sem az AfD vezető jelöltjét, Ulrich Siegmundot, sem pedig Schulzét a tartományi vezetői posztra.

Több nagyvárosban, így Berlinben és Frankfurtban is tüntettek az AfD ellen a szélsőjobboldali párt betiltását követelve. Frankfurtban mintegy 2500-an vettek részt a megmozdulásokon, a német fővárosban pedig több százan.