Félmeztelen, összekent férfiakra bukkantak az egyetemi pincében

A rendőröket szeptember 23-án este 8 óra 20 perc körül hívták ki az Alpha Epsilon Pi hallgatói szövetséghez – írja a 24.hu.

A madisoni (Wisconsin állam) rendőrség egy feltételezett beavatási szertartás ügyében nyomoz.

A beszámolók szerint néhány férfin – akiket a fraternity (diákszövetség) jelöltjeiként azonosítottak – fizikai bántalmazás nyomai voltak láthatók. A rendőrség közzétett egy fényképet, amelyen két tucat, félmeztelen férfi látható a pincében, ahol szemét és egyéb hulladék hever a földön.

Forrás: Madison város rendőrsége

A rendőrök két diákszövetségi tagot letartóztattak. A hivtalos közleményből kiderül, hogy az Alpha Epsilon Pi egy el nem ismert és akkreditálatlan hallgatói szervezet, amelyet a Wisconsin-i Egyetem több mint egy évtizeddel ezelőtt feloszlatott.