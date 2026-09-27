Új sebességméréstől retteghetnek a magyarok Szlovéniában

A szlovén hatóságok szeptemberben három autópálya-szakaszon hitelesítették a szakaszos sebességmérő rendszereket, és 2026. szeptember 2-tól az ott rögzített mérési eredmények már felhasználhatók a gyorshajtás miatti szabálysértési eljárásokban – számolt be róla az origo.hu.

A rendszer a Logatec–Vrhnika, a Ljubljana Brod–Vodice és a Grosuplje–Ivančna Gorica szakaszon működik a szlovén hatóságok közlése szerint.

A negyedik, Podmilj–Ločica közötti szakasz hitelesítése szeptember 16-án zárult le. Ez a szakasz a stájer autópályán, Maribor irányába található, és szintén bekerült a rendszerbe – írja a Republika Slovenija.

A rendszer a mérési szakasz elején rögzíti a járművet és az áthaladás pontos idejét, ugyanezt megteszi a szakasz végén, majd a megtett távolság és az eltelt idő alapján kiszámítja az átlagsebességet.