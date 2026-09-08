„A fasizmus nem alternatíva”: ezrek tüntettek Berlinben az AfD ellen

A rendőrség nagyjából ötezer főre becsülte az egyébként békés demonstráció résztvevőit, míg a szervezők mintegy 14 ezer főre tették a megmozduláson megjelentek számát.

A sebtében összehívott tüntetésre a Campact politikai kampány- és a Fridays for Future klímavédelmi szervezet szólított fel.

A tüntetők egyebek között „A fasizmus nem alternatíva” és „Állítsátok meg az AfD-nácikat! Vessetek véget a rasszizmusnak és a társadalmi megszorításoknak” feliratú transzparenseket tartottak fel. A tömeg pedig azt skandálta, hogy „Közösen a fasizmus ellen”.

Nagyarányú győzelmet aratott a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak párt a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban vasárnap tartott választásokon, de abszolút többséget nem sikerült elérnie. Szász-Anhaltban az Alkotmányvédelmi Hivatal bizonyítottan szélsőjobboldali szervezetként tartja nyilván az AfD-t.

Berlin mellett Potsdamban is emberek százai tüntettek az AfD ellen.