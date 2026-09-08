ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.7
usd:
312.75
bux:
147542.85
2026. szeptember 8. kedd Adrienn, Mária
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A német ellenzéki Alternatíva Németországnak (AfD) párt ellen tüntetnek a berlini Brandenburgi kapu elõtt 2026. szeptember 7-én, a tartományi parlamenti választások másnapján. Az AfD a szavazatok 43,8 százalékával, 39 mandátumot szerezve megnyerte a szász-anhalti tartományi választást, de három képviselõvel elmaradt az abszolút többségtõl.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

„A fasizmus nem alternatíva”: ezrek tüntettek Berlinben az AfD ellen

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Több ezren tüntettek hétfőn Berlinben a Brandenburgi kapunál a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) ellen, a párt Szász-Anhalt tartományban aratott választási sikerét követően.

A rendőrség nagyjából ötezer főre becsülte az egyébként békés demonstráció résztvevőit, míg a szervezők mintegy 14 ezer főre tették a megmozduláson megjelentek számát.

A sebtében összehívott tüntetésre a Campact politikai kampány- és a Fridays for Future klímavédelmi szervezet szólított fel.

A tüntetők egyebek között „A fasizmus nem alternatíva” és „Állítsátok meg az AfD-nácikat! Vessetek véget a rasszizmusnak és a társadalmi megszorításoknak” feliratú transzparenseket tartottak fel. A tömeg pedig azt skandálta, hogy „Közösen a fasizmus ellen”.

Nagyarányú győzelmet aratott a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak párt a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban vasárnap tartott választásokon, de abszolút többséget nem sikerült elérnie. Szász-Anhaltban az Alkotmányvédelmi Hivatal bizonyítottan szélsőjobboldali szervezetként tartja nyilván az AfD-t.

Berlin mellett Potsdamban is emberek százai tüntettek az AfD ellen.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    „A fasizmus nem alternatíva”: ezrek tüntettek Berlinben az AfD ellen

tüntetés

németország

alternatíva németországnak

afd

ellentüntetés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
7 millió haláleset évente: láthatatlan veszélyt jelent a levegő, amit belélegzünk

7 millió haláleset évente: láthatatlan veszélyt jelent a levegő, amit belélegzünk

A légszennyezés világszerte évente közel 7 millió idő előtti halálesethez járul hozzá, miközben tízből kilenc embernek a WHO ajánlásainál rosszabb minőségű levegőt kell belélegeznie. Bár a helyzet javult, a legtöbb magyar város továbbra is Európa szennyezettebb feléhez tartozik. Az ENSZ 2019-ben nyilvánította szeptember 7-ét a Tiszta levegő a kék égboltért nemzetközi napjává. A légszennyezés ugyanis még mindig az egyik legnagyobb környezet-egészségügyi kihívás. A témáról Varga Judit, a HungaroMet Zrt. levegőminőség-védelemmel foglalkozó munkatársa nyilatkozott az InfoRádióban.
Magyar Péter viszonválasza: „ne hazudjon bele az emberek szemébe”

Magyar Péter viszonválasza: „ne hazudjon bele az emberek szemébe”

Parlamenti viszonválaszában belügyminisztériumi számokkal szembesítette a kormányfő a KDNP-s ex-belügyminiszterhelyettest. Rétvári Bencét és Torockai Lászlót is hazudozással vádolta, és beszámolt egy szombati programjáról.
 

NKA: újabb két embert vettek őrizetbe a pénzügyi nyomozók

Hamarosan nyilvánosságra hozzuk a gyermekvédelmi jelentést – Magyar Péter a parlamentben

„Döbbenetes”: Forsthoffer Ágnes reagált az egyik képviselő felszólalására

Ellenzéki válaszok Magyar Péternek: virtigli liberális program ez!

„Nemtelen és elfogadhatatlan” – kemény üzenetet küldött Forsthoffer Ágnes

VIDEÓ
Németországi AfD-áttörés: mi jön most? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Miért kell egy jó meteorológus az olimpiai sikerhez? Vadnai Jonatán, Inforádió, Aréna
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.08. kedd, 18:00
Rókusfalvy Pál
borkultúra-szervező
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ütik a Waberer's-t, küszöbön a 100 dolláros olajár - Mi történik ma a tőzsdéken?

Ütik a Waberer's-t, küszöbön a 100 dolláros olajár - Mi történik ma a tőzsdéken?

Az ázsiai piacokon vegyes hangulatú kereskedést láthatunk, a pénteki amerikai chiprali után pedig a dél-koreai tőzsde is felpattant. Ezt követően iránykeresést láthatunk Európában. Délután a Waberer's részvényeit kezdték el adni a befektetők, miután Kapitány István bejelentette, hogy feljelentést tesz a minisztérium a cég MFB-finanszírozása miatt, ennek eredményeként pedig már féléves mélyponton is járt az árfolyam.  Ami a gazdasági eseményeket illeti, délelőtt 11 órakor az Európai Unió második negyedéves GDP-adata következik. Az Egyesült Államokban a Labor Day miatt zárva tartanak a tőzsdék. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális szakadék tátong a magyar társadalomban: ez az a korosztály, amelyik óriási bajban van már a hónap végén

Brutális szakadék tátong a magyar társadalomban: ez az a korosztály, amelyik óriási bajban van már a hónap végén

A fiatalok optimisták, az idősek bizonytalanok. 30 pont a különbség köztük, és ez nem véletlen.

BBC
Business Sport Travel Science
Flight recorders recovered from 'devastating' Amazon cargo plane crash

Flight recorders recovered from 'devastating' Amazon cargo plane crash

Five people were killed and five others seriously injured when the Boeing 767-300 overshot the runway at Miami International Airport.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 7. 22:10
Atomfegyverekkel szerelné fel tengerészetét a távol-keleti diktatúra
2026. szeptember 7. 20:43
Fontos hírt közölt Orbán Anita külügyminiszter
×
×