Három lehetőség, amikor jól jön a lakástakarék az Otthon Start hitel mellé

A lakástakarék egy olyan rendszeres havi megtakarítási forma, amely akár kis összeggel is működik, ezért azoknak is érdemes elkezdeni, akik csak keveset tudnak félretenni. A saját befizetésekre minimális betéti kamatot ad a lakástakarékpénztár, de emellett 5-30 százalék bónuszt/prémiumot is nyújt (korábban az állam adta a 30 százalékos támogatást). Jellemzően 4-10 éves megtakarítási idő választható, és hitel is felvehető az összegyűjtött összeg mellé.

Csak lakáscélra fordítható, ennek igazolását elvárja a lakástakarékpénztár. Azonban ezen belül nagyon sokféle célra használható: a lakásvásárlás és -építés mellett üdülőre, telekre, tanyára is költhető, és az ingatlanok bővítése, korszerűsítése, felújítása is megvalósítható belőle. Lakáscélú hitel részleges vagy teljes előtörlesztése is megvalósítható belőle. A money.hu szakértői most három olyan lakástakarék-felhasználási célt mutatnak, amelyekkel a már önmagában is slágerterméknek számító Otthon Start hitel még kedvezőbbé tehető.

1. Lakástakarékkal növelhető az önerő az Otthon Start hitelhez

A lakástakarékban összegyűjtött megtakarítás felhasználható önerőként a lakáscélú hitelekhez, így a fix 3 százalékos lakáshitelhez is. Azonban nem mindegy, hogy a megtakarításnál lejárt-e már a megtakarítási idő vagy még folyamatban van.

Lejárat után: az összeg teljes egészében felhasználható önerőként a lakáshitelhez. A jelenlegi lakásárak mellett nem biztos, hogy a teljes 20%-os vagy adott esetben 10%-os minimális önrészt lefedi a lakástakarékben összegyűjtött pénz (hitel nélkül), hanem inkább csak hozzátenni tud az önerőhöz. Jó hír, hogy ma már több lakástakarék szerződése is lehet egyszerre egy szerződőnek, illetve több családtag lakástakarékjával finanszírozható ugyanazon lakáscél is.

az összeg teljes egészében felhasználható önerőként a lakáshitelhez. A jelenlegi lakásárak mellett nem biztos, hogy a teljes 20%-os vagy adott esetben 10%-os minimális önrészt lefedi a lakástakarékben összegyűjtött pénz (hitel nélkül), hanem inkább csak hozzátenni tud az önerőhöz. Jó hír, hogy ma már több lakástakarék szerződése is lehet egyszerre egy szerződőnek, illetve több családtag lakástakarékjával finanszírozható ugyanazon lakáscél is. Megtakarítási idő lejárta előtti felhasználás: Ha mindenképpen szükség van a lakástakarékban lévő pénzre, akkor a megtakarítási idő lejárta előtt is meg lehet szüntetni a szerződést. Ebben az esetben a bónuszt/prémiumot nem írja jóvá a lakástakarék, csak a megszüntetésig befizetett összeg kapható vissza minimális betéti kamattal. A bónusz ez esetben elveszik vagy - adott idő eltelte után - csak részlegesen jár.

2. Az Otthon Startos lakás felújításában is segíthet a lakástakarék

Megvan a lakás, de ráférne a felújítás? Az Otthon Start hitelt csak lakásvásárlásra vagy -építésre lehet felhasználni, felújításra nem. A hitelfelvétel, az adásvétel, a költözés költségei és a lakásvásárlás után fizetendő illeték komoly anyagi teher lehet. Nem biztos, hogy marad pénz ezek után egy felújításra, és egy másik – felújítási – hitel felvétele sem feltétlenül egyszerű egy már meglévő, közelmúltban felvett lakáskölcsön birtokában.

Ekkor jól jöhet egy lejáró lakástakarék megtakarítás, amit fel lehet használni felújításra, korszerűsítésre. A munkálatok széles köre megvalósítható a lakástakarék megtakarításból, hogy pontosan mire fordítható és mire nem, azt érdemes az adott lakástakarékpénztárral tisztázni még a munka megkezdése előtt.

Ha később lesz időszerű a felújítás, akkor is érdemes elindítani a lakástakarékot. Rövid megtakarítással is (több)millió forint gyűjthető össze. Ez dupla előny: a támogatott, fix 3 százalékos hitellel vásárolt lakás felújítása egy másik kedvezményes lehetőség segítségével valósulhat meg.

3. A megtakarítással előtörleszthető az Otthon Start hitel

A lakástakarékban gyűjtött pénz lakáscélú hitel előtörlesztésére is felhasználható. Ez az Otthon Start hitelre is érvényes. A lépéssel felturbózható a fix 3 százalékos hitel egyébként is kedvező törlesztése, hiszen az előtörlesztés után még kevesebbet kell majd fizetni havonta vagy gyorsabban kifuttatható a kölcsön. Ugyanakkor egy támogatott hitel előtörlesztését mindig érdemes alaposan átgondolni, hogy pénzügyileg előnyös-e például más lakástakarékos felhasználáshoz képest.

Lakástakarékot nemcsak az Otthon Start felvételével egyidejűleg érdemes nyitni, hanem a kölcsön törlesztése alatt is. Ez később akár felújításra, akár előtörlesztésre is fordítható. A hitel és a lakástakarék kombinációja tehát kedvező lehet hosszabb távú célok megvalósításához azoknak, akik a hiteltörlesztés mellett bizonyos összegű havi rendszeres megtakarítással kívánják ezt elérni.