ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.29
usd:
320.68
bux:
151272.07
2026. szeptember 26. szombat Jusztina, Pál
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Getty Images

Három lehetőség, amikor jól jön a lakástakarék az Otthon Start hitel mellé

Infostart

Bár a lakástakarék az állami támogatás megszűnésével már elvesztette korábbi jelentőségét, még mindig van létjogosultsága a megtakarítások között, önmagában vagy más banki konstrukcióhoz kapcsolva. A money.hu szakértői 3 olyan lehetőségre hívják fel a figyelmet, amikor a fix 3%-os Otthon Start hitelben segít a lakástakarék.

A lakástakarék egy olyan rendszeres havi megtakarítási forma, amely akár kis összeggel is működik, ezért azoknak is érdemes elkezdeni, akik csak keveset tudnak félretenni. A saját befizetésekre minimális betéti kamatot ad a lakástakarékpénztár, de emellett 5-30 százalék bónuszt/prémiumot is nyújt (korábban az állam adta a 30 százalékos támogatást). Jellemzően 4-10 éves megtakarítási idő választható, és hitel is felvehető az összegyűjtött összeg mellé.

Csak lakáscélra fordítható, ennek igazolását elvárja a lakástakarékpénztár. Azonban ezen belül nagyon sokféle célra használható: a lakásvásárlás és -építés mellett üdülőre, telekre, tanyára is költhető, és az ingatlanok bővítése, korszerűsítése, felújítása is megvalósítható belőle. Lakáscélú hitel részleges vagy teljes előtörlesztése is megvalósítható belőle. A money.hu szakértői most három olyan lakástakarék-felhasználási célt mutatnak, amelyekkel a már önmagában is slágerterméknek számító Otthon Start hitel még kedvezőbbé tehető.

1. Lakástakarékkal növelhető az önerő az Otthon Start hitelhez

A lakástakarékban összegyűjtött megtakarítás felhasználható önerőként a lakáscélú hitelekhez, így a fix 3 százalékos lakáshitelhez is. Azonban nem mindegy, hogy a megtakarításnál lejárt-e már a megtakarítási idő vagy még folyamatban van.

  • Lejárat után: az összeg teljes egészében felhasználható önerőként a lakáshitelhez. A jelenlegi lakásárak mellett nem biztos, hogy a teljes 20%-os vagy adott esetben 10%-os minimális önrészt lefedi a lakástakarékben összegyűjtött pénz (hitel nélkül), hanem inkább csak hozzátenni tud az önerőhöz. Jó hír, hogy ma már több lakástakarék szerződése is lehet egyszerre egy szerződőnek, illetve több családtag lakástakarékjával finanszírozható ugyanazon lakáscél is.
  • Megtakarítási idő lejárta előtti felhasználás: Ha mindenképpen szükség van a lakástakarékban lévő pénzre, akkor a megtakarítási idő lejárta előtt is meg lehet szüntetni a szerződést. Ebben az esetben a bónuszt/prémiumot nem írja jóvá a lakástakarék, csak a megszüntetésig befizetett összeg kapható vissza minimális betéti kamattal. A bónusz ez esetben elveszik vagy - adott idő eltelte után - csak részlegesen jár.

2. Az Otthon Startos lakás felújításában is segíthet a lakástakarék

Megvan a lakás, de ráférne a felújítás? Az Otthon Start hitelt csak lakásvásárlásra vagy -építésre lehet felhasználni, felújításra nem. A hitelfelvétel, az adásvétel, a költözés költségei és a lakásvásárlás után fizetendő illeték komoly anyagi teher lehet. Nem biztos, hogy marad pénz ezek után egy felújításra, és egy másik – felújítási – hitel felvétele sem feltétlenül egyszerű egy már meglévő, közelmúltban felvett lakáskölcsön birtokában.

Ekkor jól jöhet egy lejáró lakástakarék megtakarítás, amit fel lehet használni felújításra, korszerűsítésre. A munkálatok széles köre megvalósítható a lakástakarék megtakarításból, hogy pontosan mire fordítható és mire nem, azt érdemes az adott lakástakarékpénztárral tisztázni még a munka megkezdése előtt.

Ha később lesz időszerű a felújítás, akkor is érdemes elindítani a lakástakarékot. Rövid megtakarítással is (több)millió forint gyűjthető össze. Ez dupla előny: a támogatott, fix 3 százalékos hitellel vásárolt lakás felújítása egy másik kedvezményes lehetőség segítségével valósulhat meg.

3. A megtakarítással előtörleszthető az Otthon Start hitel

A lakástakarékban gyűjtött pénz lakáscélú hitel előtörlesztésére is felhasználható. Ez az Otthon Start hitelre is érvényes. A lépéssel felturbózható a fix 3 százalékos hitel egyébként is kedvező törlesztése, hiszen az előtörlesztés után még kevesebbet kell majd fizetni havonta vagy gyorsabban kifuttatható a kölcsön. Ugyanakkor egy támogatott hitel előtörlesztését mindig érdemes alaposan átgondolni, hogy pénzügyileg előnyös-e például más lakástakarékos felhasználáshoz képest.

Lakástakarékot nemcsak az Otthon Start felvételével egyidejűleg érdemes nyitni, hanem a kölcsön törlesztése alatt is. Ez később akár felújításra, akár előtörlesztésre is fordítható. A hitel és a lakástakarék kombinációja tehát kedvező lehet hosszabb távú célok megvalósításához azoknak, akik a hiteltörlesztés mellett bizonyos összegű havi rendszeres megtakarítással kívánják ezt elérni.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Három lehetőség, amikor jól jön a lakástakarék az Otthon Start hitel mellé

megtakarítás

lakástakarék

money.hu

otthon start

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tóth Gábor: komoly gondot okozhat néhány éven belül az egészségügyben a kettős korfa

Tóth Gábor: komoly gondot okozhat néhány éven belül az egészségügyben a kettős korfa
Az orvoshiány a hálapénz megszüntetése és a béremelés óta is hozzávetőleg tíz százalékos Magyarországon – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Kórházszövetség elnöke, a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgatója. Tóth Gábor beszélt az okokról és a megoldási lehetőségekről, valamint az új feladataikról és arról is, hogy az orvosi hibákért mondott nyilvános bocsánatkérés kötelezettsége is új helyzetet teremt az egészségügyben.
„Közük nem volt a meccshez” – értékelések az Ukrajna elleni vereség után

„Közük nem volt a meccshez” – értékelések az Ukrajna elleni vereség után

A kapus Tóth Balázs szerint kicsalogatták az ukránok a magyar védőket a győztes góljuk előtt, de szomorkodni nincs idő, 3 nap múlva Észak-Írországban pályára kell lépni. Szoboszlai Dominik csapatkapitány úgy látja, a meccs végi balhé benne van a fociban, az ukránoknak ráadásul szerinte nem sok közük volt a találkozóhoz. Marco Rossi szövetségi kapitány szerint egyszerűen a két évvel ezelőtti Európa-bajnokság óta a válogatott balszerencsés.
 

Magyarország–Ukrajna 0-1, vereséggel kezdte a Nemzetek Ligája-sorozatot a magyar futballválogatott

XIV: Leó pápa: óvjuk a fiatalokat a mesterséges intelligenciától!

A mesterséges intelligencia már a csúcsirodalomban is botrányt okozott

VIDEÓ
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
A kórházak is rendszert váltanak? Tóth Gábor, Inforádió, Aréna
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.25. péntek, 18:00
Flamm László
külpolitikai és skandináv térségi szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rendkívüli lépésre kényszerültek a szakemberek a bajba jutott hazai tónál

Rendkívüli lépésre kényszerültek a szakemberek a bajba jutott hazai tónál

Folyamatosan figyeli a Velencei-tó vízminőségét az az automata mérőbója, amelyet a szélsőséges időjárás és a drasztikusan csökkenő vízszint miatt nemrégiben (át)telepítettek a szakemberek. Az eszköz valós idejű adatokkal segíti a kedvezőtlen ökológiai folyamatok korai felismerését, így szükség esetén még a helyzet súlyosbodása előtt be lehet avatkozni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Dúsgazdagként ébredt 2 magyar szerencsevadász: elképesztő összeget kaszáltak az európai szuperlottón

Dúsgazdagként ébredt 2 magyar szerencsevadász: elképesztő összeget kaszáltak az európai szuperlottón

Két magyar is több tízmilliós nyereménynek örülhet, azonban nem volt telitalálat a 39. heti, pénteki Eurojackpot sorsoláson.

BBC
Business Sport Travel Science
Clubs seek legal advice over Man City charges compensation

Clubs seek legal advice over Man City charges compensation

Premier League clubs are seeking legal advice as to whether they would have a compensation claim over the Manchester City 115 charges case.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 25. 18:10
Kétféle új állampapír jön, itt vannak a kamatok és feltételek
2026. szeptember 25. 16:13
Visszahívnak 2,86 millió Volkswagent és Audit szervizelni
×
×