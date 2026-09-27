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Nyitókép: Pexels.com

37 zsák speciális növényt szedett össze Szabolcsban, a terület csak 15-20 év alatt regenerálódhat

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A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Rakamazi Rendőrőrsének körzeti megbízottja Timár településen ellenőrzött egy haszongépjárművet. A jármű rakterének átvizsgálásakor kiderült, hogy a sofőr 37 zsák mohát szállított.

A 27 éves nyírbogdányi járművezető a rendőr kérdésére elmondta, hogy a mohát Háromhuta külterületéről szedték – számolt be róla a police.hu.

A Rakamazi Rendőrőrs munkatársai felvették a kapcsolatot az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának munkatársával, aki elmondta, hogy a szállítmány ciprusmoha, amely ugyan nem védett növény, de a 37 darab egyenként 80 literes zsák a terület jellegét megváltoztató mennyiség, valamint a származási terület Natura 2000 besorolás alá esik.

A növények eltávolítása után a környezet regenerálódási ideje mintegy 15-20 év.

Az ügyben a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Rakamazi Rendőrőrse természetkárosítás bűntette miatt eljárást indított, aminek keretében a mohát lefoglalta.

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Kezdőlap    Belföld    37 zsák speciális növényt szedett össze Szabolcsban, a terület csak 15-20 év alatt regenerálódhat

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