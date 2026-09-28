Állati kannibalizmus a Kiskunságban

A Tiszamenti Tájegységi Iroda udvarán örökítette meg videón Puskás József természetvédelmi őrkerület-vezető azt a ritka etológiai esetet, amelyben egy kifejlett zöld gyík (Lacerta viridis) egy idén kikelt fiatal példányt ejtett el és kebelezett be.

A zöld gyík Magyarország legnagyobb termetű gyíkfaja, amely elsősorban a száraz, cserjés és nyílt erdei élőhelyeket kedveli. Étrendjét túlnyomórészt gerinctelenek – rovarok, bogarak, sáskák, pókok, csigák és férgek – alkotják. Bár a nagyobb hüllők esetében néha előfordul más kistermetű gerincesek, illetve egyéb gyíkfajok elejtése,

a saját fajon belüli kannibalizmusra eddig nem volt ismert hazai példa.

A szakemberek valószínűsítik, hogy az elkövető nőstény példányt a helyi táplálékhiány kényszeríthette a szokatlan zsákmányszerzésre. Bár Európa más részein jegyeztek már fel hasonlóan egyedi eseteket – Németországban fürge gyíkot, Romániában pedig fali gyíkot zsákmányoló zöld gyíkot –, a felhalmozott tudományos kutatások alapján a faj étrendjében a hüllőpredáció továbbra is elhanyagolható ritkaságnak számít.

Fotó: Dmitry Limonov