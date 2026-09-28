ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.66
usd:
320.99
bux:
151272.07
2026. szeptember 28. hétfő Vencel
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy gyík megette a másikat.
Nyitókép: Fotó: Dmitry Limonov

Állati kannibalizmus a Kiskunságban

Infostart

Rendkívül ritka természetvédelmi jelenséget rögzítettek a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai Tiszaalpáron: egy kifejlett nőstény zöld gyík fogyasztotta el egy fiatal fajtársát. A megfigyelés tudományos szempontból különleges, mivel a fajnál korábban nem dokumentáltak hasonló viselkedést.

A Tiszamenti Tájegységi Iroda udvarán örökítette meg videón Puskás József természetvédelmi őrkerület-vezető azt a ritka etológiai esetet, amelyben egy kifejlett zöld gyík (Lacerta viridis) egy idén kikelt fiatal példányt ejtett el és kebelezett be.

A zöld gyík Magyarország legnagyobb termetű gyíkfaja, amely elsősorban a száraz, cserjés és nyílt erdei élőhelyeket kedveli. Étrendjét túlnyomórészt gerinctelenek – rovarok, bogarak, sáskák, pókok, csigák és férgek – alkotják. Bár a nagyobb hüllők esetében néha előfordul más kistermetű gerincesek, illetve egyéb gyíkfajok elejtése,

a saját fajon belüli kannibalizmusra eddig nem volt ismert hazai példa.

A szakemberek valószínűsítik, hogy az elkövető nőstény példányt a helyi táplálékhiány kényszeríthette a szokatlan zsákmányszerzésre. Bár Európa más részein jegyeztek már fel hasonlóan egyedi eseteket – Németországban fürge gyíkot, Romániában pedig fali gyíkot zsákmányoló zöld gyíkot –, a felhalmozott tudományos kutatások alapján a faj étrendjében a hüllőpredáció továbbra is elhanyagolható ritkaságnak számít.

Fotó: Dmitry Limonov

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudomány    Állati kannibalizmus a Kiskunságban

természet

gyík

kannibalizmus

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
A kórházak is rendszert váltanak? Tóth Gábor, Inforádió, Aréna
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.25. péntek, 18:00
Flamm László
külpolitikai és skandináv térségi szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Engedélyezheti Kína: amerikai csúcstechnológiához juthatnak hozzá a keleti techóriások

Engedélyezheti Kína: amerikai csúcstechnológiához juthatnak hozzá a keleti techóriások

Kína engedélyezheti egyes hazai technológiai vállalatainak, köztük a ByteDance-nek és az Alibabának, hogy megvásárolják az Nvidia professzionális felhasználásra szánt RTX PRO 5500-as chipjeit – értesült a The Information két, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most jelentette be Vitézy Dávid: folytatódik az M49-es gyorsforgalmi út építése a román határig

Most jelentette be Vitézy Dávid: folytatódik az M49-es gyorsforgalmi út építése a román határig

Folytatódik az M49-es gyorsforgalmi út építése a román határig, így 2029 közepére közvetlen közúti kapcsolat jön létre az M3-as autópálya és Szatmárnémeti között.

BBC
Business Sport Travel Science
Five arrested as counter-terror police investigate major incident near RAF Fairford

Five arrested as counter-terror police investigate major incident near RAF Fairford

The men have been detained on suspicion of preparation of a terrorist act after three suspicious vehicles were reported to be travelling towards the base.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 28. 04:54
Ezek lehetnek a jelei, ha kémprogram került a mobilra
2026. szeptember 27. 18:22
Bármikor lehet „még három nap”, hogy a hirtelen szívmegállást megelőzzünk – mire figyeljünk?
×
×