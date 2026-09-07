Sahra Wagenknecht szerint megbukott az AfD elszigetelésének politikája

Wagenknecht a Deutsche Presse-Agenturnak (dpa) azt mondta: reményei szerint a magdeburgi tartományi parlamentben többség alakítható ki az energiapolitika megváltoztatására, az Oroszországgal szembeni szankciók megszüntetésére, az oktatás javítására, valamint a közszolgálati műsorszolgáltatás alapvető reformjára. „A BSW az ilyen többséget az emberek életének javítására fogja felhasználni” – mondta.

A BSW tartományi listavezetője, Thomas Schulze szerint pártjának vannak közös pontjai az AfD-vel, különösen az Oroszországgal kapcsolatos politikában és az olcsó energia kérdésében, ugyanakkor jelentős különbségeket lát az oktatás-, a gazdaság- és a szociálpolitikában.

A BSW társelnöke, Amira Mohamed Ali közölte: pártja nem fogja megszavazni az AfD miniszterelnök-jelöltjét, Ulrich Siegmundot.

Egyelőre nem világos, milyen kormány alakulhat Magdeburgban. Wagenknecht kizárta az AfD-vel való koalíciót, ugyanakkor az együttműködést nem.

A BSW vezető politikusa szerint a választáson vesztes Kereszténydemokrata Uniót (CDU) le kell váltani. Szerinte az AfD kormányzati szerepvállalását kizáró politika kudarcot vallott. Egy újabb, az AfD-t kizáró koalíció megkísérlése szerinte sértené a választók akaratát – mondta.