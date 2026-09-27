Sunyi módon akadályozzák a szombathelyi azbesztmentesítést

A polgármester tájékoztatása alapján több esetben előfordult, hogy a munkálatokhoz kiszállított kőzúzalékot és kavicsot magánszemélyek elhordták a depóniákból, sőt arra is akadt példa, hogy az utakra már leterített réteget bontották meg saját célú felhasználásra – számolt be a nyugat.hu.

A fizikai anyagelvételen túl a munkaterületen dolgozók folyamatos ellenőrzése is nehezíti a feladatok ütemezett ellátását. Nemény András elmondta, hogy a helyszínen felvételeket készítenek a munkásokról – nemcsak a helybéliek, hanem a város más részeiből érkezők is –, majd bejelentést tesznek a kormányhivatalnál, amennyiben a dolgozók a pihenőidőben leválják a védőmaszkot.

A városvezető hangsúlyozta: a hatóság a bejelentésektől függetlenül is folyamatosan ellenőrzi a munkálatokat, a leállások vagy vizsgálatok viszont végső soron az ott élőket hozzák nehéz helyzetbe.

A nehézségek ellenére az Oladi Plató utcáiban a hét végéig befejeződik a szegélyezés, a georács és a geotextil lerakása, valamint a kavicságy előkészítése, így a jövő hét elején megkezdődhet a bitumenezés.